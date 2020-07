Amazon investeert 10 miljard dollar in internet vanuit de ruimte HLA

31 juli 2020

19u47

Bron: Belga 1 Wetenschap & Planeet Amazon heeft van de Amerikaanse autoriteiten toestemming gekregen om meer dan 3.000 satellieten in een lage baan rond de aarde te lanceren. De internetgigant wil daarmee snel internet beschikbaar maken overal ter wereld.

Het bedrijf gaat 10 miljard dollar (ca. 8,5 miljard euro) investeren in ‘project Kuiper’, zegt het bij de publicatie van zijn uitstekende kwartaalresultaten. De constellatie van 3.236 satellieten moet internet brengen in gebieden waar het momenteel nog niet beschikbaar is. Eerst zal het gaan om streken in de Verenigde Staten, en vervolgens ook elders in de wereld.

Amazon is niet de enige met plannen om internet aan te bieden vanuit de ruimte. Ook SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-baas Elon Musk, wil een groot aantal satellieten in stelling brengen. In Europa neemt de Britse overheid samen met het Indiase conglomeraat Bharti de failliete satellietoperator Oneweb over voor een gelijkaardig project.

