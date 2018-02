Als toerist door de ruimte reizen? Ruimtevaartagentschap onthult ambitieus plan TTR

02 februari 2018

11u38

Bron: The Guardian, International Business Times 1 Wetenschap & Planeet Toeristen de ruimte insturen en ze een onvergetelijke vakantie bezorgen. Dat ambitieuze plan wil het Russische ruimtevaartagentschap Energia uitvoeren. Wie een plekje wil aan boord van de NEM-2, zal er snel bij moeten zijn. Er zijn amper zes plaatsen beschikbaar.

Het Russische Energia koestert het plan om jaarlijks zes toeristen tien dagen lang door de ruimte te laten reizen. Het belooft een avontuurlijke vakantie te worden. "Toeristen kunnen door de ruimte wandelen en een filmpje maken", vertelt Vladimir Solntsev, het hoofd van het Russische ruimtevaartagentschap Energia. Dat is een primeur, want tot nog toe werd een ruimtetuig enkel verlaten na een intensieve training en onder begeleiding van ervaren astronauten.

Een trip door de ruimte werd vooralsnog niet gecommercialiseerd, maar daar komt nu verandering in. Toeristen logeren in een luxueus ruimtetuig waar ze zelfs van toiletten en wifi gebruik kunnen maken. "Het zal zo comfortabel mogelijk zijn voor de reiziger. Voor zover dat mogelijk is in de ruimte natuurlijk", aldus Solntsev die razend enthousiast is over het project dat heel wat interesse wekt. Zo zou het bekende Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf Boeing eveneens willen meewerken om het project te realiseren.

Wie al van jongs af aan droomt om als een echte astronaut door de ruimte te zweven, moet een behoorlijke geldsom betalen. De kostprijs van deze vakantie bedraagt immers 80 miljoen euro. "Maar er is een korting voor diegene die het eerst boekt", benadrukt Solntsev die ervan overtuigd is dat rijke mensen veel over hebben voor een spectaculaire vakantie. Solntsev voegt er nog aan toe dat het vanaf 2019 mogelijk wordt om de schoonheid van de kosmos met je eigen ogen waar te nemen.