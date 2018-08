Als je met het openbaar vervoer pendelt, deel je bacteriën met heel de stad Annick Wellens

01 augustus 2018

15u09

Bron: New Scientist 0 Wetenschap & Planeet In Hongkong zijn enkele onderzoekers aan de slag gegaan met de vele bacteriën die in metro’s, trams en bussen rondzwermen. Ze lieten enkele Chinese - en dat is letterlijk bedoeld - vrijwilligers met propere handen aan boord gaan. Na een halfuurtje analyseerden de wetenschappers hun handen opnieuw. 's Avonds bleken alle reizigers dezelfde bacteriën met elkaar te delen.

Uit de resultaten bleek dat het soort bacteriën waarmee een voertuig ’s morgens vertrekt ook afhankelijk is van de plaats van vertrek. Wanneer een voertuig op het platteland vertrekt, wordt die vergezeld door andere microben dan een metrostel dat zijn dag in de stad start.



Van dat onderscheid merkten de onderzoekers ’s avonds niets meer. De verschillende soorten microben en bacteriën waren zodanig met elkaar vermengd, dat het moeilijk was om een specifieke soort te onderscheiden van een andere.



In Hongkong zijn de metro- en treinoppervlakken nochthans voorzien van een antibacteriële laag. Ook die oppervlakken werden onder de loep genomen, en daar vonden de wetenschappers werkelijk weinig tot geen micro-organismen. Een teken dat de resistente laag alvast zijn nut bewijst. Misschien kan zo’n resistente laag wel helpen bij het terugdringen van het aantal zieken, maar dan moet de laag wel aangepast worden aan het soort bacteriën per stad. Dat kan immers sterk variëren, besluiten de wetenschappers.