Al zeker 92 doden door noodweer in Indonesië

19 maart 2019

07u57

De overstromingen en aardverschuivingen die afgelopen weekend plaatsvonden in de Indonesische provincie Papoea, hebben intussen al aan 92 mensen het leven gekost. Dat meldt het leger.

Na hevige regenval werden zaterdag meerdere dorpen in de buurt van provinciehoofdstad Jayapura overspoeld. Door het noodweer raakten 8.507 mensen ontheemd. Er is op verschillende plaatsen opvang voor hen voorzien.

Het dodental kan nog verder oplopen, want er zijn nog altijd 75 vermisten. Er raakten ook 160 mensen gewond.



"Eén district in de bergen is nog altijd onbereikbaar voor de hulpverleners, omdat een brug vernield werd. Maar er zijn daar geen meldingen van slachtoffers", zegt de Indonesische legerwoordvoerder Muhammad Aidi.



Het leger probeert nu om het dorp per boot te bereiken.