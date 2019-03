Al vele jaren spoelen telefoons van Garfield aan op Franse stranden. Eindelijk is de ‘dader’ gevonden ADN

29 maart 2019

11u59

Bron: France Info, BBC 0 Wetenschap & Planeet Al sinds de jaren ’80 spoelen ze aan op stranden in Bretagne in Frankrijk: knaloranje plastic telefoons van humeurige cartoonkat Garfield. Nu is eindelijk de omgeslagen container gevonden die de stukken speelgoed al die jaren uitspuwde. Hij ligt verborgen in een afgelegen zeegrot die enkel toegankelijk is bij laag tij.

De Garfield-telefoon werd vorig jaar nog hét symbool van zeevervuiling bij Frankrijk. Uiteraard zat de kans er dik in dat er ergens een verdwaalde container moest overboord zijn geslagen. Maar waar in godsnaam? Het bleef al die tijd een mysterie. En dus bleven meer dan 30 jaar lang stukjes van de telefoons en ook bijna volledige exemplaren aanspoelen op de pittoreske stranden. Soms wat meer, soms wat minder. Maar ze bleven komen.

Storm

Dankzij een recente mediacampagne om eindelijk eens de bron van de Garfieldinvasie te achterhalen, raakte het mysterie opgelost. Want bij lokale boer René Morvan ging plots een belletje rinkelen. In de vroege jaren ‘80, toen hij zo’n 19 jaar oud was, was er in de regio een grote storm geweest. Vlak daarna had hij samen met zijn broer Garfield-telefoons op het strand gevonden. “Ze lagen overal”, vertelt hij aan Franceinfo. “Wij waren jongens van de kust, dus gingen we kijken.”



De twee broers wachtten tot het tij laag genoeg was en trokken de kliffen in. “Je moet de omgeving echt kennen”, aldus de boer. “In een afgelegen zeegrot vonden we een omgeslagen scheepscontainer die er gestrand was. Hij was open, maar er zaten ook nog veel van die telefoons in.”

Waarom René en zijn broer die info niet eerder deelden? “In die periode spoelde er werkelijk vanalles uit de zee aan”, zegt hij daar kort over. Zijn input bleek cruciaal voor milieuactivisten van Ar Viltansoù om de container te lokaliseren.

Ingegraven

In de goed verborgen grot bij Finistère, in het hart van het mariene natuurpark Iroise, werd de gestrande kolos vorige vrijdag ingegraven in een spleet ontdekt - zo’n tien meter onder de grond en enkel bij laag tij en via glibberige en gevaarlijke stenen toegankelijk. Tussen de stenen vonden de vrijwilligers vele oranje plasticdeeltjes, zelfs nog volledig intacte Garfield-telefoons. Ook delen van de stukgeslagen container liggen er verspreid.

De container weghalen lijkt een onmogelijke opdracht. De activisten zullen samen met de lokale overheid alles op alles blijven zetten om de telefoons op te kuisen.