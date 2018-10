Al meer dan 1.550 doden door aardbeving en tsunami Sulawesi HA

05 oktober 2018

Bron: AFP, DPA, Reuters 1 Wetenschap & Planeet Een week na de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi is de dodentol opgelopen tot 1.558. Er zou nog een honderdtal mensen vermist zijn.

De schade in het gebied in het noordwesten van het eiland is enorm. In de zwaar getroffen stad Palu is inmiddels al wat herstelwerk verricht. De elektriciteit werkt weer op veel plaatsen en ook een aantal winkels en banken heeft de deuren weer geopend.

Stilaan komt ook de internationale hulpverlening op gang. Dat is niets te vroeg, want bijna 200.000 mensen hebben nood aan dringende humanitaire hulp. Wegen en huizen zijn vernield, waardoor sommige rampgebieden zeer moeilijk te bereiken zijn. De kans om nog levenden vanonder het puin te halen, wordt als nihil beschouwd.



Elf landen, waaronder Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, hebben vliegtuigen met hulpgoederen naar het rampgebied gestuurd.

In ons land hebben de hulporganisaties achter het Consortium 12-12 een gezamenlijke inzamelactie opgestart. Storten kan op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212. Het geld dient voor eerste noodhulp, zoals proper water, tenten en voedsel.