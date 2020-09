Al 5,6 miljoen ton microvezels is via onze wasmachines in het milieu beland Martijn Peters

21 september 2020

09u37 0 Wetenschap & Planeet Sinds de jaren 50 zijn we met z’n allen massaal polyester en nylon kledingstukken beginnen te dragen. Hierdoor is er in totaal al 8,3 miljard ton van deze nieuwe kunststoffen geproduceerd. Een team van Amerikaanse wetenschappers aan de Universiteit van Californië, Santa Barbara, berekende dat een groot deel van die kunststoffen via onze wasmachines in de omgeving is beland. Maar liefst 5,6 miljoen ton synthetische microvezels om precies te zijn, waarvan iets meer dan de helft (2,9 miljoen) in onze rivieren en zeeën. Het equivalent van 7 miljard fleecejassen.

Net geen 15 procent van al het plastic wordt gebruikt om synthetische vezels mee te maken, voornamelijk voor kleding. En als die vervolgens gewassen worden, komt er een deel van de vezels terug los. Wetenschappers hebben nu geprobeerd om te achterhalen hoeveel synthetische kleding er in de afgelopen 65 jaar is gemaakt, hoe het is gebruikt en, belangrijk, hoe het is schoongemaakt. Een complex gegeven dat gedetailleerde modellen vereiste. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle wasmachines gelijk als het aankomt op het afstoten van microvezels. Sommige oefenen meer druk uit op kledingstukken, waardoor er meer microvezels loskomen.

De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLoS. De uitkomst van de analyse: een totale massa van 5,6 miljoen ton synthetische microvezels is vrijgekomen bij het wassen van onze kleding tussen 1950 en 2016. De helft hiervan zelfs pas in het laatste decennium. Dat is deels te wijten aan het feit dat we steeds meer kleding bezitten. In 1990 was dat nog gemiddeld 8 kg per persoon, in 2016 meer dan het driedubbele, zo’n 26 kg.

Hoewel de ‘waterverontreinigingsalarmbellen’ massaal afgaan bij het horen van deze onderzoeksresultaten en we ons terecht zorgen mogen maken, waarschuwen de wetenschappers vooral voor de conclusie dat de ‘pluisjes’ tegenwoordig eerder het land dan de zee veroveren. De hoeveelheid microvezels die op het land terechtkomt is namelijk die van in het water voorbijgestoken, met 176.500 ton ten opzichte van 167.000 ton per jaar. Uit recente literatuur blijkt dat microvezels ook daar voor milieuverontreiniging kunnen zorgen. Zo hebben de vezels een effect op de structuur van de grond en het microbiële leven erin, wat nefast kan blijken voor planten. Daarnaast kunnen ze ook via het land terug in het water terechtkomen.

Verplaatsing van probleem

De reden voor die inhaalbeweging is wel een positieve kanttekening in het hele verhaal. Afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn namelijk erg goed geworden in het opvangen van dit soort vervuiling. Maar, samen met het biologisch slib komt het daarna op landbouwgrond terecht of wordt het begraven op stortplaatsen. Het probleem wordt dus in feite van water naar land verplaatst. Volgens de wetenschappers ligt de oplossing ook niet bij het terug verwijderen van de microvezels uit ons milieu - iets wat technisch of economisch onhaalbaar is - maar eerder bij preventie. Enkele voorgestelde oplossingen zijn het verminderen van het loskomen van vezels van kledij en het opvangen van de vezels gedurende het wasproces.

Microplastics zijn al decennia in het milieu aanwezig, maar het is nog steeds niet duidelijk wat nu precies een aanvaardbare hoeveelheid is. Deze publicatie onderstreept nog maar eens het belang van onderzoek dat focust op een beter begrip van de ecologische impact van microvezels op onze omgeving.