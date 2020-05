Afvalvrije economie krijgt zware klappen: lage olieprijs maakt nieuw plastic goedkoper dan gerecycleerd ADN

07 mei 2020

15u08

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De lage olieprijs maakt nieuw plastic nu goedkoper dan het recycleren van gebruikte plastic verpakkingen. Tot enkele maanden geleden was die recyclage één van de grootste milieutopics binnen de bedrijfswereld. De problematiek was ook een hot item op het World Economic Forum begin dit jaar in Davos. Maar door de crash van de olieprijzen krijgt de afvalvrije economie zware klappen, schrijft het persbureau Bloomberg.

Nieuw plastic of PET wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen. "Het momentum lijkt te wijzen op een terugkeer naar plastic voor eenmalig verbruik. Ik hoop dat dit slechts tijdelijk is", aldus Rob Goodwin, de voorzitter van OceanCycle, dat inzet op hergebruik.

‘Volledig ingestort’

De vraag naar gerecycleerd plastic is volgens hem volledig ingestort. Enkel het feit dat Europese bedrijven bij wet verplicht zijn om een deel van hun verpakking te recycleren, zorgde de afgelopen weken nog voor een kleine productie. En ook de kosten voor de recyclagebedrijven zijn gestegen, waardoor het prijsverschil nog groter is.



De prijsschok komt bovendien op een erg slecht moment: de sector had het al niet makkelijk na de beslissing van China om plastic meer en meer te bannen.