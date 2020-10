Afgelopen maand was warmste september ooit gemeten KVDS

07 oktober 2020

09u08

Bron: ANP 0 Wetenschap & Planeet De afgelopen maand was wereldwijd de warmste september ooit gemeten. Dat meldt de Copernicus Klimaatveranderingsdienst van de Europese Unie.

September was dit jaar al de derde maand die de organisatie tot warmste ooit bestempelt. Eerder bleken januari en mei temperaturen met recordhoogte te hebben gehad. Elke maand dit jaar hoorde wat betreft temperatuur tot de top vier.

Ukkel

Ongewoon hoge temperaturen werden vorige maand geregistreerd in Noord-Siberië, het Midden-Oosten en delen van Zuid-Amerika en Australië.





Ook in ons land was het warm. Met een gemiddelde temperatuur van 16,4 graden Celsius in Ukkel was het in september anderhalve graad warmer dan gemiddeld. Opvallend is ook dat de zon vaker scheen dan in augustus. Dat blijkt uit het klimatologische maandoverzicht van het meteorologisch instituut KMI.

Eerder raakte ook al bekend dat het noordelijk halfrond er de warmste weerkundige zomer ooit op zitten heeft sinds het begin van de metingen. Dat meldt de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in de Verenigde Staten, zeg maar het Amerikaanse KMI.

