Aarde zal 10 miljoen jaar nodig hebben om te herstellen van massale uitroeiing plant en dier door klimaatopwarming KVDS

09 april 2019

17u33

Bron: The University of Texas at Austin 0 Wetenschap 10 miljoen jaar. Dat is de minimale tijd die onze Aarde nodig heeft om te herstellen van een massale uitroeiing van plant en dier. Bekendste voorbeeld is het uitsterven van de dinosauriërs 66 miljoen jaar geleden. En het lijkt erop dat we met de klimaatopwarming dezelfde weg op gaan.

Dat staat te lezen in een onderzoek van de Universiteit van Texas, dat gisteren gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Ecology & Evolution.

Theorie

De theorie dat er een snelheidslimiet staat op het herstel van de diversiteit van het leven op Aarde an sich is niet nieuw. Als oorzaak worden omgevingsfactoren aangewezen en sinds enkele jaren ook de evolutie: de tijd die overlevende soorten nodig hebben om eigenschappen te ontwikkelen waardoor ze vrijgekomen plaatsen in het ecologisch systeem kunnen opvullen en er nieuwe soorten ontstaan. Voor dat laatste zouden de onderzoekers nu bewijs gevonden hebben in fossielen.





De wetenschappers focusten op de inslag van de asteroïde die een einde maakte aan de heerschappij van de dinosaurussen, de recentste massale uitroeiing in de geschiedenis van onze Aarde. Het is de enige gebeurtenis in de geschiedenis van onze planeet die een snellere verandering veroorzaakte dan de klimaatverandering die we vandaag de dag kennen.

Om het herstel van het leven na de inslag van de asteroïde in kaart te brengen, bestudeerden de wetenschappers fossielen van foraminiferen, een soort plankton dat veel voorkomt in sediment van oceanen over de hele wereld. Ze vergeleken de diversiteit ervan met hun fysieke complexiteit.

Nieuwe soorten

En wat bleek? Dat de complexiteit van de organismen zich veel sneller herstelde dan het aantal soorten. Wat suggereerde dat er een zekere ecologische complexiteit nodig is voor er nieuwe soorten konden ontstaan. De massale uitroeiing liet met andere woorden een gigantische hoeveelheid evolutionaire kenmerken verdwijnen. En het duurde miljoenen jaren eer er nieuwe sets van eigenschappen ontstonden, waardoor er nieuwe soorten konden ontstaan met hetzelfde tempo als vóór de massale extinctie.

Anders gezegd: hoewel het aantal soorten foraminiferen gedecimeerd werd door de inslag van de asteroïde, kwamen de overlevende soorten er snel weer bovenop en vulden ze gaten in het ecologisch systeem. Maar na dat eerste herstel duurde het tot de evolutie nieuwe eigenschappen ontwikkelde, voor er ook nieuwe soorten foraminiferen ontstonden. Pas na 10 miljoen jaar bleek er weer een diversiteit te zijn die te vergelijken was met die van voor de inslag.

Klimaatopwarming

Volgens de wetenschappers zou de ontdekking ook een licht werpen op wat er ons te wachten staat na de massale verdwijning van plant- en diersoorten die momenteel aan de gang is. Die wordt aangedreven door de klimaatopwarming, het verlies van habitat en andere factoren.