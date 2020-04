Aarde trilt in ons land stuk minder door lockdown: “Het is nu echt stil in België” KVDS

06 april 2020

12u43 3 Wetenschap & Planeet De lockdown die verscheidene regeringen afkondigden om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, blijkt ook gevolgen te hebben voor het trillen van onze Aarde. Door het stilvallen van het openbare leven, het openbaar vervoer en machines van bedrijven, is het volgens seismologen een stuk rustiger in onze aardkorst. De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) spreekt in ons land van een daling van het seismisch geluid met 33 procent.

Seismisch geluid is een soort gezoem dat veroorzaakt wordt door het trillen van onze aardkorst. Als dat afneemt, beweegt de aardkorst een beetje minder.

Kerstmis

Volgens geoloog en seismoloog Thomas Lecocq van de Koninklijke Sterrenwacht zoemt de Aarde in Brussel sinds midden maart – toen onze ‘lockdown light’ van start ging – een derde minder. Dat komt overeen met iets wat anders bijvoorbeeld op Kerstmis waargenomen wordt. “Het is nu dus echt stil in België”, vertelt hij in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.



De man en vrouw in de straat zullen er weinig van merken, maar voor seismologen is het een wereld van verschil. Want met minder seismisch geluid kunnen ze betere waarnemingen doen. Zo kunnen in ons land kleinere aardbevingen waargenomen worden, die anders aan de radar zouden ontsnappen.

Made these plots this morning! We keep it looooooow !! Also note the new 24-h-clock-plots, very easy to see the difference between weekdays/hours before/after lockdown in Belgium! #staysafe #stayhomebelgium #StayHomeSaveLives https://t.co/dSKrEJn86Y Thomas Lecocq(@ seismotom) link

Zo is het seismisch meetstation in Brussel normaal gezien “niet erg nuttig”, zegt Lecocq aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. Door het dagelijkse lawaai in de hoofdstad kan het geen subtiele waarnemingen doen. Voor dat laatste wordt teruggevallen op een meetstation in een boorgat, dat diep onder de grond zit. Maar vandaag werken ze allebei bijna even goed.

Ook op andere plaatsen in de wereld worden dergelijke waarnemingen gedaan, onder meer in Parijs, Londen en Los Angeles. Het betekent meteen dat de quarantainemaatregelen op die plekken aardig gerespecteerd worden. Omgekeerd kunnen die gegevens volgens wetenschappers ook gebruikt kunnen worden om op te sporen waar dat niet het geval is.

Update for Brussels (Station BE.UCCS): The background level remains low and stable (~-33%). We've added more time to the plot so last weeks are more in context. #StayHomeBelgium #StayAtHome #StayHome @CrisiscenterBE pic.twitter.com/bRSPeuxNcG Seismologie.be(@ Seismologie_be) link

