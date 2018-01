Aardbeving zorgt voor paniek in Jakarta ADN

23 januari 2018

10u29

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet In het centrum van Jakarta is vandaag paniek uitgebroken nadat de Indonesische hoofdstad door een aardbeving dooreen werd geschud. Honderden mensen liepen in paniek de straten op. De beving had een kracht van 6 op de schaal van Richter, maar zorgde volgens de autoriteiten niet voor aanzienlijke schade of slachtoffers. Gevaar voor een tsunami was er evenmin.

De aardbeving deed zich iets voor 14 uur lokale tijd (8 uur Belgische tijd) voor de kust van Java voor, op een diepte van 43 km, zo meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS. Het epicentrum situeerde zich ongeveer 130 km ten zuidwesten van Jakarta, liet de Indonesische geologische dienst BMKG op haar beurt weten.

De beving was voelbaar gedurende twintig seconden. Inwoners en werknemers liepen in Jakarta onmiddellijk de gebouwen uit en de straat op. Ook Amerikaans minister van Defensie James Mattis was op het moment van de beving voor een officieel bezoek in Jakarta.

Indonesië ligt, met zijn meer dan 17.000 eilanden, op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur. In het gebied wrijven verschillende tektonische platen van de aardkorst over elkaar, wat regelmatig resulteert in aardbevingen en erupties. Op 16 december 2017 vielen er bij een aardschok van 6,5 op de schaal van Richter nog drie doden op het eiland Java en in december 2016 kostte een beving in de provincie Atjeh, in het uiterste noorden van Sumatra, aan meer dan 100 mensen het leven. Diezelfde provincie werd in december 2004 ook al bijzonder zwaar getroffen. Toen werd een aardbeving met een kracht van 9,1 gevolgd door een gigantische tsunami. Meer dan 170.000 mensen kwamen daarbij om.

M6.1 quake strikes 158 km SW of Jakarta (Indonesia) (Indonesia) 10 min ago. Witnesses' stories & add yours: https://t.co/p6RRHwLrmT pic.twitter.com/DZtx6o0ime EMSC(@ LastQuake) link