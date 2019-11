Aantal proefdieren in ons land daalt amper BCL

04 november 2019

22u54 3 Wetenschap & Planeet Het aantal proefdieren in ons land daalt amper. Vorig jaar werden 262.479 dieren ingezet om testen op te doen. “Het is tijd voor concrete doelstellingen om dat aantal naar beneden te halen”, zegt dierenrechtenorganisatie Gaia.

Het gebruik van muizen stijgt nog altijd jaar na jaar. 166.951 diertjes werden in 2018 ingezet, tegenover 163.238 het jaar voordien. Ratten worden dan weer minder gebruikt. In 2014 42.675, vorig jaar 13.104. Dat blijkt uit cijfers van de overheid die Gaia opvroeg.

“Het aantal proefdieren in ons land blijft hoog”, zegt Ann De Greef, algemeen directeur van Gaia. “Sinds de regionalisering van Dierenwelzijn in 2014 is er veel goeds gebeurd, maar op vlak van proefdieren blijven we echt achter. Daarom vragen we eindelijk concrete maatregelen.”





Onder meer het gebruik van landbouwdieren neemt toe. Varkens bijvoorbeeld, werden vorig jaar 3.569 keer gebruikt om testen op te doen. In 2014 werden nog 2.206 varkens gebruikt. Ook het aantal kippen steeg in die periode van 17.895 naar 35.764.

Het gebruik van honden blijft met 1.684 proefdieren vorig jaar hoog en er werden nog steeds 41 resusapen ingezet.