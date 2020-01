Aantal doden door coronavirus stijgt tot zeventien, nu al meer dan 500 besmettingen TT

22 januari 2020

16u24

Bron: Belga, ANP 112 Wetenschap & Planeet Het aantal mensen dat in China is overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is vandaag gestegen naar zeventien. Vanmorgen was er nog sprake van negen doden. Eerder hadden de Chinese autoriteiten al gemeld dat er 470 besmettingen zijn vastgesteld verspreid over het land. De vrees bestaat dat dat aantal de komende dagen nog fors zal toenemen, wanneer honderdduizenden Chinezen van grote steden naar landelijke gebieden trekken om familie te bezoeken naar aanleiding van Chinees Nieuwjaar op 25 januari.

Het aantal besmettingen en doden neemt nu hand over hand toe. De autoriteiten in China hebben gewaarschuwd dat het SARS-achtige virus zou kunnen muteren en zich verder kan verspreiden. Ook in Japan, de Filipijnen, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand en de Verenigde Staten, net als in de Chinese territoria Macau en Hongkong, is het nieuwe coronavirus al vastgesteld. Steeds meer landen nemen voorzorgsmaatregelen. Zo voerden onder meer al omliggende landen in Azië, de VS, Australië, Singapore en Rusland extra screenings van passagiers op luchthavens in.

Ook de Britse autoriteiten maakten bekend dat passagiers die aankomen met rechtstreekse vluchten vanuit Wuhan gecontroleerd zullen worden op het coronavirus. Ook Italië kondigde vandaag aan dat het vanaf donderdag start met screenings van vluchten uit de Chinese stad.



Het totale aantal besmettingen ligt nu wereldwijd op ongeveer 550. In Hongkong is een 39-jarige man uit Wuhan opgenomen ter observatie, omdat wordt gevreesd dat hij ook het virus heeft. Het is de eerste patiënt in Hongkong met de verschijnselen van het coronavirus. Hij is gisteren als toerist met de trein in Hongkong aangekomen.

Vanaf vrijdag hebben Chinezen een week vakantie ter gelegenheid van het Chinese nieuwjaar. Volgens schattingen plannen de Chinezen zeker 450 miljoen reizen of uitstapjes. Volgens Chinese media hebben de iets zwakkere economie en het coronavirus geen beduidende invloed op de reislust.

Lees ook: Wat weten we over het coronavirus? (+)

Meer over Hongkong

China

Wuhan