Aantal doden door coronavirus stijgt naar 25: "Te vroeg om internationale noodtoestand uit te roepen"

23 januari 2020

02u31

Bron: Belga, ANP 290 Wetenschap & Planeet Het aantal mensen dat in China is overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is vandaag gestegen naar 25. Dat meldt de dienst volksgezondheid van Peking. Het aantal mensen bij wie in het land het nieuwe coronavirus is vastgesteld, is gestegen naar 830. De meeste mensen zijn vooralsnog besmet geraakt in de provincie Hubei, waarvan miljoenenstad Wuhan de hoofdstad is. De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) stelde gisteren na crisisberaad het nog te vroeg te vinden om de uitbraak van het coronavirus uit te roepen tot internationale noodtoestand.

Volgens directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO waren de leden van het spoedcomité niet unaniem in hun mening over de uitbraak. “Vergis je niet: het is een noodsituatie voor China, maar het is nog geen wereldwijde noodsituatie voor de gezondheid. Dat kan het wel nog worden”, zei hij op een persconferentie.



Een van de meest recentste slachtoffers in China is een 80-jarige man, die twee maanden in Wuhan heeft gewoond en woensdag (plaatselijke tijd) in de provincie Hubei stierf. Voor het eerst is er ook iemand gestorven buiten de provincie Hubei.

Internationale voorzorgsmaatregelen

Gisterenochtend was er nog sprake van 9 doden. Eerder hadden de Chinese autoriteiten ook gemeld dat er 650 besmettingen waren vastgesteld verspreid over het land. Dat aantal is nu gestegen tot 830. De meeste mensen zijn vooralsnog besmet geraakt in de provincie Hubei, waarvan miljoenenstad Wuhan de hoofdstad is. Daar dook het virus voor het eerst op.



De Chinese autoriteiten hebben gewaarschuwd dat het SARS-achtige virus zou kunnen muteren en zich verder kan verspreiden. Ook in Japan, de Filipijnen, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam en de Verenigde Staten, net als in de Chinese territoria Macau en Hongkong, is het nieuwe coronavirus al vastgesteld.

Steeds meer landen nemen voorzorgsmaatregelen. Zo voerden onder meer al omliggende landen in Azië, de VS, Australië, Singapore en Rusland extra screenings van passagiers op luchthavens in. Ook de Britse en Italiaanse autoriteiten maakten bekend dat passagiers die aankomen met rechtstreekse vluchten vanuit Wuhan gecontroleerd zullen worden op het coronavirus.

Meerdere luchtvaartmaatschappijen vliegen voorlopig ook niet op Wuhan. (lees hieronder verder)

Tweede besmetting in Japan, mogelijk nieuwe gevallen in Hongkong en VS

In Japan is intussen een tweede besmetting met het virus vastgesteld, meldt het ministerie van Gezondheid van het land. Het gaat volgens de autoriteiten om een man van in de veertig die in de Chinese stad Wuhan woont, waar het coronavirus voor het eerst opdook. De man is sinds zondag in Japan en is inmiddels opgenomen in een ziekenhuis.



In Hongkong is een 39-jarige man uit Wuhan opgenomen ter observatie, omdat wordt gevreesd dat hij ook het virus heeft. Het is de eerste patiënt in Hongkong met de verschijnselen van het coronavirus. Hij is woensdag als toerist met de trein in Hongkong aangekomen.



Ook in Texas in de Verenigde Staten wordt een nieuwe mogelijke besmetting van het coronavirus onderzocht. De patiënt, een student van de universiteit van Texas A&M, zou net naar de Chinese stad Wuhan afgereisd zijn. Hij had “milde ademhalingssymptomen” zoals een “hoest” en “congestie”. De man stelt het goed en meldde zich vooral uit bezorgdheid bij de spoeddienst, aldus dokter Eric Wilke van de gezondheidsdienst in Brazos, in het oosten van Texas. De man wordt momenteel thuis in isolement gehouden totdat de resultaten van de analyse bekend zijn. Die worden ten laatste zaterdag verwacht.

Chinees nieuwjaar

Vanaf vrijdag hebben Chinezen een week vakantie ter gelegenheid van het Chinese nieuwjaar. Volgens schattingen plannen de Chinezen zeker 450 miljoen reizen of uitstapjes. De vrees bestaat dat om die reden het aantal besmettingen de komende dagen nog fors zal toenemen, wanneer honderdduizenden Chinezen van grote steden naar landelijke gebieden trekken om familie te bezoeken naar aanleiding van Chinees Nieuwjaar op 25 januari.

Volgens Chinese media hebben de iets zwakkere economie en het coronavirus geen beduidende invloed op de reislust.

