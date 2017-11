93 unieke locaties nemen vandaag deel aan Dag van de Wetenschap kv

05u47

Bron: Belga 0 dagvandewetenschap.be Wetenschap & Planeet Op de Dag van de Wetenschap laten 120 Vlaamse en Brusselse organisaties zondag zien hoe wetenschap en technologie ons dagelijks leven bepalen. Dat gebeurt op 93 verschillende locaties, waarvan sommige normaal gezien niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk zijn voor het publiek.

De Dag van de Wetenschap moet de Vlaming laten zien dat wetenschap overal is, en dat we zonder het bestaan ervan heel wat vanzelfsprekende dingen niet zouden kunnen doen. Snel even douchen, een koffietje drinken, de kinderen met de auto naar school brengen, mails lezen zijn slechts enkele voorbeelden. Het is aan de deelnemers om zichzelf de vraag te stellen of ze überhaupt nog zonder wetenschap kunnen leven.

Geïnteresseerden kunnen kiezen uit 656 verschillende workshops, demonstraties, shows, lezingen en rondleidingen, en dat meestal gratis. Op verschillende plaatsen kan je kennis maken met 3D-printing, in Gent kan je een sessie volgen over acromegalie (buitensporige groei van lichaamsdelen) bij honden, en in Maasmechelen kan je de teletijdmachine voor klimaatonderzoek van de UHasselt gaan bezoeken.

Een volledig overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.dagvandewetenschap.be.