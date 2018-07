9 bizarre wetenschappelijke ontdekkingen AW

17 juli 2018

13u49

Bron: Medical News Today 0 Wetenschap & Planeet De wetenschap schenkt ons meestal klare antwoorden, maar roept soms ook extra vragen op. Volgende ontdekkingen doen je waarschijnlijk bedenkelijk met de wenkbrauwen fronsen.

Onderzoekers houden zich normaal zoet met de grote levensvragen. Zo riep Archimedes luidkeels eureka uit eenmaal hij zijn beroemde natuurkundewet neerschreef die verklaart waarom een schip blijft drijven. Newton testte met behulp van een appel uit hoe de zwaartekracht werkt en Thomas Edison gaf ons meer dan enkel kaarslicht: de gloeilamp.

Natuurlijk is het vandaag de dag wat moeilijker om een belangrijk onopgelost vraagstuk te vinden. Dus houden wetenschappers zich bezig met bedenkelijke experimenten met even bizarre resultaten. Nieuwsgierigheid is toch de motor van de wetenschap?

1. Één kilogram veren

“Wat weegt meer? Een kilogram lood of een kilogram veren?” Het is een klassieke instinker. Logischerwijs zouden beide opties evenveel wegen. Het hoopje pluimen is waarschijnlijk wel een pak groter.

Toch bewees een proef het tegendeel. Onderzoekers blinddoekten enkele personen waarna ze een doos gevuld met lood en een doos gevuld met hetzelfde gewicht aan veren moesten optillen. Wanneer men hen vroeg om de zwaarste doos aan te duiden, selecteerden de meeste proefpersonen de doos met veren.

2. Van vetberg naar biodiesel

In 2017 werd Londen geteisterd door een gigantische blokkade van de rioleringen. Bijna 250.000 kilogram samengekoekt vet, luiers, toiletdoekjes en ander afval had zich opgehoopt en verhinderde de goede werking het rioolbeheer.

Eenmaal de bevoegde instanties de reusachtige berg afval verwijderden, gingen de beelden de wereld rond. Het prikkelde niet enkel de nieuwsgierige kijker maar ook enkele wetenschappers. Ze beweerden dat ze de vetberg voor andere doeleinden konden gebruiken. Ze besloten de berg in kleinere stukken te hakken en het afval van het vet te scheiden. Dat vet zetten ze uiteindelijk om in biodiesel, een milieuvriendelijkere brandstof dan diesel en benzine. Zo’n 350-tal bussen konden een dag rondrijden met het resultaat van het experiment.

3. De kracht van pinguïnuitwerpselen

Wanneer pinguïns poepen, doen ze dat gewoon vanuit hun nest. Dat lijkt misschien niet zo netjes. Toch bevuilen de zeevogels hun slaapplaats niet. Ze bewegen hun achterste simpelweg naar de rand van het nest waarna ze met enorm veel druk hun uitwerpselen naar achter spuiten. De druk die daarbij komt kijken is veel groter dan die bij de menselijke ontlasting. Je zou er als ongelukkige pinguïn maar net achter staan.

4. Blinkende vrouwen door anticonceptiepil

In 1994, toen de anticonceptiepil een beetje beter in de markt lag, onderzochten wetenschappers wat voor ’n zichtbaar effect het pilletje had op vrouwen. Zo ondervonden ze dat vrouwen die de pil innamen feller blonken dan vrouwen die dat niet deden.

Al lijkt het niet meteen geloofwaardig, recenter onderzoek bewijst dat een anticonceptiepil een invloed uitoefent op 150 verschillende biologische functies. Eentje daarvan is waarschijnlijk verantwoordelijk voor een vettere en glimmende huid.

5. Een vinger in de poep tegen het hikken

In de jaren ’90 kon een zestigjarige man maar niet stoppen met hikken. Een vervelend kwaaltje vond hij. Dus bezocht hij zijn dokter. Die dacht dat het misschien te wijten was aan de neussonde die zijn patiënt moest dragen. Maar ook na het verwijderen van de sonde stopte het hikken niet. Vervolgens schreef hij de oude man enkele medicijnen voor. Tevergeefs.

Tenslotte zocht de wanhopige dokter zijn antwoord bij een eerder gerapporteerd geval. Daar werd de patiënt van zijn lijden verlost met behulp van een prostaatmassage. Kortom, de dokter stak zijn vinger in de poep van zijn patiënt en vreemd genoeg kon dat soelaas bieden.

6. De gevaren van een grasmaaier

Heb je jezelf al eens ooit pijn gedaan tijdens het grasmaaien? Dan ben je niet alleen. In 1988 ondervonden enkele onderzoekers dat maar liefst 70.000 van de verwondingen in de Verenigde Staten te wijten waren aan grasmaaiers. Daarvan ging het bij vijf procent om een pijnlijke wonde aan het oog.

Al denk je dat het er misschien op vooruit ging omdat grasmaaiers heel wat hipper zijn, nieuwe studies bewijzen het tegendeel. Intussen blijkt de grasmaaier verantwoordelijk te zijn voor 75 doden per jaar. Ook het aantal gewonden wordt alleen maar groter. Meestal gaat het om verwonde vingers of handen.

7. Kleur van medicatie doet er toe

Nog voordat we een pilletje innemen, vraagt ons brein zich al of het zal werken of niet. De kleur en vorm ervan beïnvloeden het verdict. Blauwe medicatie wordt als kalmerend waargenomen. Pillen met een rode en oranje kleur hebben een tegengesteld effect. Van zulke pillen verwacht men een stimulerend effect en die verwachting wordt meestal ingelost, zelfs bij placebo's. Gele varianten hebben dan weer een antidepressieve werking en heldere kleuren blijken over het algemeen een beter effect te hebben dan neutrale kleurtjes.

8. Viagra verlost hamsters van hun jetlag

Hoe ze in godsnaam op het idee kwamen, weet niemand. In 2007 vermoedden enkele vernuftige onderzoekers dat Viagra een handje kon helpen bij het verwerken van hamsters hun jetlag. Ze wijzigden de tijdzone en simuleerden een verschil van zes uur. Na het toedienen van Viagra bleken de hamsters tot vijftig procent sneller te herstellen van het tijdsverschil dan de hamsters die geen hulp kregen. Of de sekspil eenzelfde invloed heeft op de mens moet nog onderzocht worden.

9. Honden poepen enkel noord of zuid

Let eens op de manier waarop je hond poept. Tenslotte toont onderzoek aan dat de dieren steevast naar het noorden of het zuiden kijken wanneer ze hun uitwerpselen lozen. Blijkbaar doen ze dat omdat ze zich bewust zijn van het magnetisch veld van onze aarde. En ze zijn niet alleen. Ook koeien en herten houden er rekening mee. Leg gerust een kompas naast je trouwe viervoeter wanneer hij nog eens hurkt.