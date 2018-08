8.000 hectare bos opengesteld voor wandelingen Redactie

Sinds kort kan je in Vlaanderen rondwandelen in achtduizend hectare struinnatuur. Dat zijn bossen of natuurgebieden waar je vrij mag rondlopen. Vroeger moest je er op de paden blijven, maar daardoor was er maar ongeveer vierhonderd hectare vrij om op te wandelen. De Vlaamse regering heeft daarom nu beslist om meer bossen open te stellen.