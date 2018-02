6,1 miljard kilometer: dit is de verste foto ooit genomen FT

09 februari 2018

17u50

Bron: ANP 7 Wetenschap & Planeet De Amerikaanse ruimtesonde New Horizons heeft enkele foto’s gemaakt op 6,1 miljard kilometer afstand van de aarde, voorbij Pluto. Hij breekt zo het record van de Voyager 1.

New Horizons schoot een paar afbeeldingen. Eerst fotografeerde de ruimtesonde een zogeheten open sterrenhoop (bijgenaamd De Wensput), vervolgens nam het ook een foto van twee rotsblokken die rond de zon draaien.

De sonde werd gelanceerd in 2006 en vloog in juli 2015 langs de dwergplaneet Pluto. Hij is nu met een snelheid van 1 miljoen kilometer per dag op weg naar het rotsblok 2014 MU69. Op 1 januari 2019 vliegt hij daar vlak langs, maar momenteel is de sonde wel in een winterslaap. Op 4 juni wordt hij opnieuw wakker gemaakt. Rond 2047 zal de New Horizons eindelijk de rand van ons zonnestelsel bereiken. Al is het de vraag of de sonde dan nog werkt.

Het oude fotorecord was in handen van de Voyager 1. Die keek op 14 februari 1990 achter zich naar ons zonnestelsel. Op die beroemde foto is de aarde te zien als een vaag blauw stipje. Daarom kreeg de foto de naam 'Pale Blue Dot'.