50,2 graden: Pakistan registreerde deze week vermoedelijk warmste aprildag ooit op onze planeet KVDS

04 mei 2018

13u32

Bron: Mashable, Daily Mail 0 Wetenschap & Planeet In Pakistan is maandag volgens weerexperts een temperatuurrecord gesneuveld. Het kwik passeerde er de 50 graden en dat zou op onze planeet vermoedelijk nooit eerder gebeurd zijn op een aprildag. Het openbare leven kwam er puffend tot stilstand en er werden verscheidene gevallen geregistreerd van mensen die onwel werden door zon en warmte. En het is nog niet voorbij, want meteorologen voorspellen ook voor mei hogere temperaturen dan normaal.

Volgens de meteorologische dienst van Pakistan werd de recordtemperatuur van 50,2 graden maandag opgemeten in Nawabshah, een stad met iets meer dan een miljoen inwoners in het binnenland. De normale temperatuur in het land ligt in april tussen de 18 en de 29 graden.

Record

Volgens Etienne Kapikian van Meteo France was het een recordtemperatuur voor het land en bij uitbreiding het hele Aziatische continent op een aprildag. Het vorige record stond op 50 graden en werd op 19 april vorig jaar opgemeten in Larkana. (lees hieronder verder)

🌡️🔥Exceptionnel 50.2°C à Nawabshah au #Pakistan ce lundi 30/04/2018, #RECORD national de chaleur pour un mois d'avril ! 🔥🌡️

(précédent : 50°C à Larkana le 19/04/2017)

*** aussi un nouveau record mensuel pour tout le continent asiatique ! *** pic.twitter.com/GTCOJuDT9Q Etienne Kapikian(@ EKMeteo) link

Een expert op het vlak van globale extreme weerfenomenen ging in de Amerikaanse krant The Washington Post zelfs nog verder. Volgens Christopher Burt was de temperatuur van maandag in Pakistan waarschijnlijk zelfs de hoogste die ooit in april werd waargenomen op de hele planeet.

Onwel

Volgens de Pakistaanse krant Dawn zouden tientallen mensen onwel geworden zijn door de hitte en kwam het openbare leven zelfs tot stilstand op sommige plaatsen. Mensen bleven binnen en de straten en markten zouden een verlaten indruk gemaakt hebben. (lees hieronder verder)

De krant schrijft ook dat het land vorig jaar nog in de top 10 stond van landen die gevoeligst zijn voor de klimaatverandering. Drie jaar geleden eiste een hittegolf in Karachi nog het leven van 1.200 mensen en meer dan 40.000 anderen werden onwel door de extreem hoge temperaturen.

Ook in maart werd er al een hittegolf opgetekend in Pakistan. Ook toen sneuvelden er records, met een temperatuur die meer dan 10 graden boven het gemiddelde lag. In Nawabshah werd toen al een nationale recordtemperatuur gemeten van 45,5 graden Celcius.

Zandstormen

En het is nog niet voorbij, want de meteorologische dienst van het land waarschuwt ook voor hogere temperaturen dan normaal in mei. En dat in combinatie met minder regen, waardoor het aantal en de intensiteit van zandstormen nog zal toenemen en oogsten worden bedreigd.