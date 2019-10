Mooimakers Gesponsorde inhoud 5 dingen die elke roker zou moeten weten over sigarettenfilters Aangeboden door Mooimakers

10 oktober 2019

09u00 0 Wetenschap & Planeet Een gemiddelde Belgische roker steekt 15 sigaretten per dag op. 64% van de gerookte tabaksproducten zijn filtersigaretten. Maar wat weet jij eigenlijk over die filter?

Er bestaan heel wat misverstanden over sigarettenfilters. Dat is een van de redenen waarom er zo veel peuken op straat en in de natuur belanden. Wij presenteren: vijf ongemakkelijke waarheden én vier gemakkelijke oplossingen.

1. Zit er gif in sigarettenfilters?

Sigarettenpeuken bevatten onder meer arsenicum (rattenvergif), aceton, benzeen, ammoniak en lood. Dat maakt ze gevaarlijk voor vissen, wanneer peuken in het water belanden (bijvoorbeeld aan zee of via de riool als je ze op straat gooit). Ze zijn ook gevaarlijk voor kinderen of dieren die ervan eten. Ter illustratie: als je een sigarettenpeuk in een bak water met vissen gooit, sterft de helft ervan binnen de 96 uur. (Don’t try this at home.) Weggegooide peuken zijn ook slecht voor de ontwikkeling van planten.

2. Waarvan worden sigarettenfilters gemaakt?

De meeste rokers gaan ervan uit dat sigarettenpeuken bestaan uit papier en/of katoen. De waarheid is dat sigarettenfilters gemaakt zijn uit celluloseacetaat, een kunststof en dus een soort van (bio)plastic.

3. Zijn sigarettenfilters bio-afbreekbaar?

Nee, net als andere vormen van plastic vergaan sigarettenfilters niet, maar vallen ze uiteindelijk in kleine stukjes uiteen. Dit proces kan tot tien jaar duren. Ondertussen blijven ze giftige stoffen in het milieu lekken. De plastic deeltjes zijn schadelijk voor dieren en mensen.

4. Maken sigarettenfilters roken minder ongezond?

Het oorspronkelijke doel van sigarettenfilters is vermijden dat de roker stukjes tabak in de mond krijgt. Filtersigaretten zijn eigenlijk niet meer dan een marketingtool. Ze dragen niets bij aan de gezondheid van rokers. Ze houden wel wat teer en nicotine tegen, maar als je wat harder inhaleert verdwijnt dat effect. Studies wijzen erop dat filtersigaretten roken leidt tot meer longkanker, niet minder.

5. Hoeveel peuken belanden bij het afval?

Wie thuis of op een terras rookt, dooft zijn sigaret meestal in een asbak. Die peuken belanden vervolgens bij het restafval en worden verwerkt in verbrandingsovens. Maar ongeveer twee derde van de peuken belandt niet bij het afval. Ze worden op straat gegooid, blijven achter op grasvelden van zomerfestivals, verdwijnen in het zand aan zee of in de rioolputjes en beginnen zo aan hun lange vervuilende afterlife.

Dat zijn een aantal harde en ongemakkelijke waarheden voor rokers. Maar er zijn (behalve stoppen met roken, zie tabakstop.be) ook een aantal makkelijke oplossingen waar iedereen wel bij vaart.

● Gooi peuken nooit op straat of in de natuur.

● Doof je sigaret in een asbak.

● Geen asbak in de buurt? Doof je sigaret zorgvuldig en gooi ze in een openbare vuilnisbak

● Neem altijd en overal een draagbare asbak mee. Gooi je peuken bij het restafval.