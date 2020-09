40 procent van plantensoorten riskeert te verdwijnen NLA

30 september 2020

15u59

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Ruim 40 procent van de 500.000 planten- en zwammensoorten die wereldwijd geïdentificeerd zijn, loopt het risico te verdwijnen. Dat blijkt uit een studie die vandaag gepubliceerd werd.

Gesofisticeerdere beoordelingstechnieken en analyses lieten de wetenschappers toe om oververtegenwoordigde plantengroepen en regio's te corrigeren, meldt de Britse Royal Botanic Gardens (RBG) in een ‘State of the World’-rapport. In de studie uit 2016 werd het aantal soorten dat dreigt te verdwijnen, nog op iets minder dan 20 procent geschat.

De lijst van soorten die dreigen te verdwijnen, bevat 723 planten die voor medicinaal gebruik ingezet worden. Wereldwijd groeit de vraag naar "natuurlijke geneesmiddelen".



Het rapport besteedt ook aandacht aan planten die mogelijke bronnen van voedsel of energie kunnen zijn. Zowat 90 procent van de wereldwijde "inname van voedsel" komt van slechts 15 planten, terwijl het rapport meer dan 7.000 eetbare planten telt. "Samenlevingen zijn veel te lang afhankelijk gebleven van te weinig plantensoorten", zegt RBG-wetenschapsdirecteur Alexandre Antonelli.