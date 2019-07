4 op 10 Amerikanen geloven niet in evolutieleer (die nochtans wetenschappelijk aanvaard wordt) KVDS

31 juli 2019

Maar liefst 40 procent van de Amerikanen gelooft niet in de evolutieleer. Dat blijkt uit een peiling van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup . De ondervraagden zijn ervan overtuigd dat de mens in zijn huidige vorm geschapen is door God en dat dit ergens in de jongste 10.000 jaar gebeurd moet zijn.

Deze visie op de wereld wordt ook wel creationisme of scheppingsleer genoemd.

55 procent van de ondervraagden gelooft wél dat de evolutie van de mens miljoenen jaren in beslag heeft genomen, een zienswijze die algemeen aanvaard wordt door de wetenschap. 33 procent denkt dat God er toch nog ergens de hand in heeft gehad; 22 procent dat God zich er helemaal niet mee gemoeid heeft. Die laatste groep wordt wel langzaamaan groter. 10 jaar geleden waren ze nog maar met half zo veel. De cijfers lopen gelijk met een toenemend aantal Amerikanen die zeggen dat ze zich niet meer identificeren met een of andere religie.





Er zijn ook grote verschillen als het op religieuze overtuiging en graad van opleiding aankomt. 56 procent van de protestanten, 34 procent van de katholieken en 68 procent van de ondervraagden die zeker één keer per week naar de kerk gaan, blijken creationisten te zijn. 59 procent van de mensen die zich niet identificeren met een godsdienst, gelooft in de menselijke evolutie zonder tussenkomst van God.

Hoe hoger de opleidingsgraad, hoe minder geneigd mensen lijken om creationist te zijn. Opmerkelijk is wel dat bij de ondervraagden met een bachelordiploma de groep die gelooft dat God toch nog een rol gespeeld heeft in de menselijke evolutie (40 procent) groter is dan de groep die denkt dat Hij er niets mee te maken had (33 procent).