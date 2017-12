33 biljard: zoveel sneeuwvlokken vielen er gisteren in Vlaanderen TK

09u28 141 Geert De Rycke Wetenschap & Planeet Dat er gisteren heel wat sneeuw uit de lucht viel, hoeven we u niet meer te vertellen. Talloze sneeuwvlokken, zou je zeggen, al is dat niet helemaal waar. Het aantal valt best te berekenen met een wetenschappelijke formule.

Het was Peter Kuipers Munneke, glaciologist en weerman bij het NOS Journaal, die gisteren de berekening voor Nederland maakte. Op Twitter deelde hij zijn formule, waarbij hij uitkomt op 70 biljard sneeuwvlokken. Dat is 70 miljoen maal een miljard vlokken.

Hoeveel sneeuwvlokken vallen er vandaag in NL? 40.000 km^2, 5 cm sneeuw, dichtheid 100 kg per kuub, 1 vlok weegt 3 mg. Antwoord: 70.000.000.000.000.000 pic.twitter.com/ka52xhgNoM PeterKuipersMunneke(@ PKuipersMunneke) link

Als we dezelfde redenering voor Vlaanderen volgen, moeten we uitgaan van een oppervlakte van 13.522 m2. Peter gaat ook uit van een gemiddelde sneeuwlaag van 5 cm, maar in Vlaanderen is er een stuk meer gevallen dan dat. Volgens de sneeuwkaart is er op sommige plaatsen tot 20 centimeter sneeuw gevallen. We gaan hier uit van een gemiddelde van 10 cm sneeuwval.

Weerstation Maasmechelen Sneeuwkaart 11/12/2017

Ook over de dichtheid van sneeuw kan je discussiëren. Peter gaat uit van 100 kilogram per kubieke meter, maar NASA houdt de dichtheid van vers gevallen sneeuw eerder op 50 kilogram per kubieke meter. We zullen de boot hier in het midden houden en uitgaan van 75 kilogram.

Volg je Munnekes formule en ga je uit van een gemiddelde laag van 10 centimeter, dan vielen er in Vlaanderen gisteren maar liefst 33 biljard sneeuwvlokken, oftewel 33.000.000.000.000.000. Ruw geschat natuurlijk, want Munneke is de eerste die toegeeft dat het getal maar een idee geeft van de hoeveelheid sneeuw. "De grootste onzekerheid komt voort uit de massa van de sneeuwvlok. Die is slecht gedefinieerd, en volgens mij nogal afhankelijk van het type sneeuw", meldt hij via Twitter. "Ik kan er een nulletje naast zitten."

Hij geeft wel nog mee dan een sneeuwbal van 300 gram zo'n 100.000 sneeuwvlokken van 3 milligram bevat. Dan weet je meteen ook hoeveel je er tegen je hoofd hebt gekregen.