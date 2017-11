280 miljoen jaar oud bos ontdekt op Antarctica JC

Bron: LiveScience, National Geographic 1 AFP Vandaag bestaat Antarctica uit sneeuw en ijs, maar dat was ooit anders. Wetenschap & Planeet Antarctica was niet altijd het ijzige continent dat het nu is. Miljoenen jaren geleden, toen het nog deel uitmaakte van de gigantische landmassa Gondwana, groeiden er bomen nabij de zuidpool. Nieuw ontdekte fossielen van 280 miljoen jaar oud geven een beeld van hoe deze oeroude bossen eruit zagen en waarom ze verdwenen.

Om op zoek te gaan naar deze fossielen moesten paleo-ecoloog Erik Gulbranson en zijn collega's van de universiteit van Wisconsin-Milwaukee landen in de sneeuw, gletsjers oversteken en de ijzige wind trotseren. Maar van 400 tot 14 miljoen jaar geleden was er niets van dit alles. Het zuidelijke continent was toen een veel warmere, groenere plek.

De planten die op zulke zuidelijke breedtegraden overleefden, moesten in staat zijn volledig duistere winters te overleven en zomers waarin de zon nooit onderging. Een van de bomen die dat kon, was de glossopteris. Dat was een grote zaadvaren die 20 tot 40 meter groot kon worden en brede, platte bladeren had.

De intussen uitgestorven soort domineerde er ooit het landschap, in een tijd dat het klimaat op aarde veel warmer was. Gulbranson en zijn team bestuderen momenteel de oudste bosfossielen die ooit in het zuidpoolgebied ontdekt werden. Ze hebben er nog geen exacte periode op kunnen plakken, maar het bos stond er wellicht ongeveer 280 miljoen jaar geleden. Daarna werd het bedekt met vulkanische assen en veranderde het in steen.

Massa-extinctie

De onderzoekers concentreren zich op de periode rond 252 miljoen jaar geleden, tijdens de Perm-Trias-massa-extinctie. In die periode stierf 95 procent van alle soorten op aarde uit. De extinctie is waarschijnlijk toe te schrijven aan de uitstoot van broeikasgassen door vulkanen, die de temperaturen op aarde naar een extreem niveau dreven en de oceanen deed verzuren. Net zoals de klimaatverandering van vandaag.

Na de extinctie verdwenen de bossen niet zomaar, maar veranderden ze. De glossopteris was er niet meer, maar er ontstond een nieuwe mengelmoes van naald- en loofbomen, waaronder de voorlopers van de Japanse notenboom.

"We proberen te achterhalen wat deze overgang juist veroorzaakte", zegt Gulbranson. De planten zijn zo goed bewaard gebleven dat sommige aminozuren nog ontleed kunnen worden. Die zouden kunnen verduidelijken hoe sommige bomen de moeilijke omstandigheden op de zuidpool konden overleven.