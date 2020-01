2019 was wereldwijd het op één na warmste jaar, en sloot ook het warmste decennium ooit af ADN

08 januari 2020

13u32

Bron: Belga 1 Wetenschap & Planeet 2019 was wereldwijd het op één na warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen. Dat blijkt uit de informatie van Copernicus, het satellietprogramma van de Europese Unie. Het jaar sloot meteen ook het warmste decennium ooit af.

Het warmste jaar ooit was 2016, maar dat beeld wordt enigszins vertekend door het weerfenomeen El Nino dat warme oceaanstromingen veroorzaakte en zo het zeewater langs de evenaar en in de oostelijke Stille Oceaan opwarmde. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA was El Nino zelfs verantwoordelijk voor een wereldwijde temperatuurstijging van 0,2°C.

Voor Europa het warmste ooit

Vorig jaar was slechts 0,04°C frisser dan 2016, wat van 2019 het op één na warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen maakt. Dat blijkt uit de observaties van de Copernicus-satellieten, het Europese aardobservatieprogramma. Voor Europa was het zelfs het warmste jaar ooit. Vooral Alaska, Antarctica, grote delen van Oost- en Zuid-Europa, zuidelijk Afrika en Australië zagen het kwik vorig jaar stijgen.

“Alarmerende signalen”

De vijf warmste jaren ooit dateren trouwens allemaal van het afgelopen decennium: het kwik steeg gemiddeld met 1,1 tot 1,2°C in vergelijking met het pre-industriële tijdperk, en klom iets meer dan een halve graad hoger dan het gemiddelde voor de periode 1981-2010. Dat maakt van het decennium 2010-2019 meteen ook het warmste sinds het begin van de waarnemingen.

"2019 was een uitzonderlijk warm jaar, met verschillende maanden die temperatuurrecords hebben gebroken", zegt Copernicus-directeur Jean-Noel Thepaut. De concentratie van CO2 is in 2019 blijven stijgen, tot het hoogste niveau ooit gemeten, klinkt het. "Dit zijn ontegensprekelijk alarmerende signalen.”