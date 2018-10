2017 een van duurste schadejaren ooit door natuurrampen FT

31 oktober 2018

13u51 1 Wetenschap & Planeet De schade door natuurrampen is de afgelopen tien jaar verdubbeld ten opzichte van de jaren daarvoor. Dat becijfert het Internationale Rode Kruis in een rapport. 2017 was een van de ergste jaren.

Wat natuurrampen betreft was 2017 een van de duurste jaren ooit. Grote rampen, zoals de orkanen in de Verenigde Staten en het Caraïbisch gebied, veroorzaakten volgens het Rode Kruis meer dan 330 miljard dollar (ruim 290 miljard euro) aan schade. Andere grote rampen vorig jaar waren onder meer de aanhoudende droogte en hongersnood in delen van Oost-Afrika, de bosbranden in Portugal waar zeker 70 mensen het leven lieten, orkaan Harvey en orkaan Maria, de aardbeving in Mexico-Stad,...

De meeste rampen voltrokken zich het laatste decennium in Azië, waar ook de meeste mensen werden getroffen. Tussen 2008 en 2017 zijn er in totaal 3.715 natuurrampen geweest. Daarvan waren er volgens het Rode Kruis vijf op de zes gerelateerd aan het weer. China, de Verenigde Staten, de Filipijnen, India en Indonesië zijn het vaakst getroffen door rampen.

Een grote zorg voor het Rode Kruis is dat de hulp na natuurrampen lang niet iedereen bereikt. Volgens een schatting van de VN zijn dit jaar 134 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp, maar nog geen 96 miljoen mensen krijgen die daadwerkelijk.