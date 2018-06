1 op de 7 zwangere vrouwen krijgt een miskraam: "Praat erover" Greet Henderix Nancy Nuttin Sarah Verhoeven

20 juni 2018

20u08

De vereniging voor gynaecologen pleit ervoor om al tijdens de seksuele voorlichting op school met meisjes te praten over miskramen en andere vormen van zwangerschapsverlies. Dat komt namelijk vaker voor dan de meeste mensen denken. En vrouwen kunnen er amper met elkaar over praten, omdat ze niet goed weten hoe.

Sanne Stevens was vorig jaar zwanger van haar vierde kindje. Na 23 weken bevalt ze van haar zoontje Lou, véél te vroeg. Hij sterft twee uur na de geboorte. Drie dagen nog blijven ze samen in het ziekenhuis. Elk moment wordt op foto vastgelegd, om het intense verdriet te verwerken.

"Dat zijn foto's die helpen. Die verdriet tonen. Die de liefde tonen, de genegenheid", vertelt Sanne. "Maar die ook tonen hoe het echt is om een kindje te verliezen. En dat was heel belangrijk voor mezelf ook. Ik heb geweend tijdens die sessie. Ik heb geschreeuwd tijdens die sessie. Ja, als ik die foto's nu nog zie, dan weet ik, zo is dat echt geweest.

"Dat het kan mis gaan, zo frequent, dat weten ze niet"

Als we aan baby's denken, denken we aan vreugde en geluk, niet aan problemen. Maar toch krijgt bijvoorbeeld 1 op de 7 zwangere vrouwen te maken met een miskraam. Daarom pleiten gynaecologen ervoor om het al op school over miskramen en vroeggeboortes te hebben, in de lessen seksuele opvoeding.

"Jonge meisjes en de vrouwen die in de vruchtbare leeftijd komen, zijn relatief goed op de hoogte van de geslachtsorganen, van hoe kindjes ter wereld komen, hoe een zwangerschap ontstaat, over bevalling en de keizersnede enzovoort, dat weten ze. Ze zijn goed ingelicht. Maar dat het kan mis gaan, zo frequent, dat weten ze niet", zegt Johan Van Wiemeersch van de Vereniging voor Gynaecologen en Verloskundigen.

Leren praten

In die lessen zou je er ook over moeten leren praten, vindt Sanne. Want nu krijgt ze vaak te maken met ongemakkelijke momenten. "Mensen ontwijken je soms, omdat ze niet weten of ze nu hallo moeten zeggen, omdat ze bang zijn dat je meteen gaat huilen. Terwijl, ik huil niet meteen. Je kan ook altijd vragen: vind je het gepast om hierover te praten, ja of nee? En dan kan je pas een gesprek opbouwen met iemand."

Voor Sanne is er intussen hoopvol nieuws: ze is opnieuw tien weken zwanger, heel bewust. "Elke zware storm heeft zijn regenboog... En dit is de onze."