1 op 3 werklozen krijgt psychische problemen. Gentse onderzoekers willen te weten komen waarom sommigen er last van hebben en anderen niet Koen Van De Sype

03 april 2018

17u42

Bron: Eigen berichtgeving 3 Wetenschap & Planeet Je baan verliezen kan een gigantische impact hebben op je leven. Volgens internationaal onderzoek krijgt maar liefst 1 werkloze op 3 af te rekenen met psychische problemen en die kunnen verregaand zijn. Onderzoekers van de universiteit van Gent zijn nu met een onderzoek gestart naar de factoren die daarbij een rol spelen. Ze willen te weten komen waarom sommige mensen er wél last van krijgen en anderen níét. In de hoop het probleem beter te kunnen aanpakken.

Het zijn vooral langdurig werklozen die te maken krijgen met psychische stoornissen, zoals angst en depressie. “Je job is nu eenmaal een onderdeel van je identiteit, van wie je bent en hoe je jezelf ziet”, aldus professor klinische psychologie Ernst Koster. “Iemand die zijn job verliest, heeft plotseling van alles om over te piekeren. Waaróm ben ik mijn baan verloren? Wat doe ik met de vrijgekomen tijd? Wat betekent het voor mijn verdere loopbaan? En zal ik financieel in de problemen komen?”

Piekeren

Er is ook meer tíjd om te piekeren als je geen werk hebt. “Mensen hopen dat de hele tijd nadenken hen inzichten of oplossingen zal bieden, maar het tegendeel is waar. Piekeren blokkeert juist ons vermogen om te relativeren en probleemoplossend te denken”, aldus professor Koster. “Werklozen lopen dan ook het risico om vast te raken in negatieve gedachten en gevoelens.”

Met zijn onderzoek wil hij nu boren naar de oorzaken van psychische problemen door werkloosheid. “Een aantal van die oorzaken lijkt voor de hand te liggen”, aldus professor Koster. “Denk maar aan de eerder vermelde financiële onzekerheid die werkloosheid met zich meebrengt, het verlies van sociale status en de stress die vruchteloos blijven solliciteren met zich meebrengt.”

Risicofactoren

Maar er zou nog veel meer aan de hand kunnen zijn. “We willen daarom alle mogelijke risicofactoren in kaart brengen”, gaat hij verder. “En achterhalen wie het meeste risico loopt. Onze focus ligt op interpersoonlijke factoren en de capaciteit om emoties te verwerken. Hier hebben we een specifieke interesse in de mate waarin we controle (kunnen) uitoefenen op onze gedachten.”

“De volgende stap is de vraag of we op risicofactoren kunnen screenen”, gaat hij verder. “Als bijvoorbeeld de controle over je gedachten een belangrijke factor is: kunnen we mensen daar dan op trainen om hen weerbaarder te maken? En van mensen die geen psychische problemen ondervinden, kunnen we ook dingen opsteken. Over hoe ze omgaan met dergelijke problemen, bijvoorbeeld.”

De studie verloopt in samenwerking met VDAB en RiseSmart (Randstad). De dataverzameling vindt via het internet plaats en omvat, naast een korte computertaak, enkele vragenlijsten op verschillende tijdstippen. Deelnemers kunnen bijkomend kiezen voor een opvolging via smartphone. De UGent biedt een vergoeding aan, die kan oplopen tot 75 of 125 euro. Voor meer informatie kan je mailen naar Nathan.VandenBergh@UGent.be.