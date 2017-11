Elisa Schanzer

Sony's laatste versie van de robothond Aibo Het Japanse elektronicaconcern Sony brengt een nieuwe versie van zijn bekende robothond -Aibo- op de markt, zo maakte het bedrijf bekend. Het diertje zal vanaf januari gelanceerd worden in Japan. Aibo was tien jaar geleden één van de meest iconische ontwerpen van Sony, maar verdween in 2006 uit het productgamma.

De nieuwe versie van de robothond, te koop vanaf 198.000 yen (zo'n 1.500 euro), zal veel meer op een echte hond lijken dan zijn voorganger. Het diertje beweegt natuurlijk en zijn oogjes laten verschillende uitdrukkingen toe. In de neus zijn sensoren en een camera aangebracht, waarmee het zijn baasje zou moeten herkennen. Dankzij artificiële intelligentie zal het speeltje reageren op stemgeluid en zelfs nieuwe zaken kunnen aanleren.

Volgens Sony-topman Kazuo Hirai is het de bedoeling dat het product "een partner wordt die meegroeit met de gebruikers".

Aibo is zowat de bekendste robot van Sony, die voor het eerst gelanceerd werd in 1999. Maar zeven jaar later werd de productie ervan stopgezet, nadat Sony moest herstructureren na zware verliezen in zijn tv-activiteit. Intussen is het concern weer aan de beterhand en werd de robotactiviteit nieuw leven ingeblazen.

AFP Een eerdere versie van Aibo uit 1999