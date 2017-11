"Zo groot als een Boeing": kosmische straling onthult enorme ruimte in piramide Cheops sam

14u11

Bron: Belga 0 thinkstock Wetenschap & Planeet Met de hulp van kosmische stralen hebben wetenschappers een minstens 30 meter lange ruimte in de grootste van de drie piramides in Gizeh ontdekt. Het resultaat betekent een doorbraak om de interne structuur van de piramide van Cheops beter te begrijpen, schrijven de onderzoekers in een verslag in vakblad Nature.

"We weten niet wat de bedoeling van deze holle ruimte is", zegt Mehdi Tayoubi van het internationaal wetenschappelijk team. "Daarom willen we ook niet van een kamer spreken". Maar de omvang van de ontdekte ruimte is groot. "Zo groot als een Boeing", klinkt het.

Muonen

Drie teams van verschillende instituten en universiteiten uit Frankrijk en Japan onderzochten gedurende twee jaar de 4.500 jaar oude piramide in Gizeh. Daarbij gebruikten de wetenschappers een scan met muonen, een nevenproduct van kosmische straling. Net zoals röntgenstralen bij het menselijk lichaam kunnen die elementaire deeltjes honderden meter steen doordringenen, aldus de vorsers.

Grootste

De piramide van Cheops is de oudste en de grootste van de drie piramide van Gizeh en is een van de zeven wereldwonderen uit de Oudheid. De piramide is 139 meter hoog en 230 meter lang. Het bouwsel werd tijdens de regeerperiode van Cheops (2509 tot 2483 v. Chr.) opgericht en heeft nog steeds niet al zijn geheimen blootgegeven.

