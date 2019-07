‘Wie voortdurend op smartphone bezig is, heeft meer sekspartners maar zwakke geestelijke gezondheid’ LB

05 juli 2019

18u37

Bron: ABCNews 0 Wetenschap & Planeet Een recente studie onder studenten legt een verband tussen buitensporig smartphonegebruik en een veelvoud aan sekspartners. Maar voor u in uw smartphone duikt: dat is niet écht goed nieuws.

Ondervraagden die zelf aangaven buitengewoon veel tijd op hun smartphone te besteden, hadden minder goede schoolresultaten en liepen ook meer kans last te hebben van angsten en depressies. Eerdere studies hadden al een verband blootgelegd tussen overdreven telefoongebruik en mindere schoolresultaten en angsten. Maar meer sekspartners voor telefoon-geobsedeerden, dat is nieuw.

De peiling ‘Gezondheid en Verslavingsgedrag’ onder 3.400 Amerikaanse studenten werd gevoerd door vorsers van de universiteiten van Chicago, Cambridge en Minnesota, de resultaten werden gepubliceerd in het vakblad Journal of Behavioral Addictions.

Dating-apps

Het aandeel studenten dat rapporteerde in het voorbije jaar twee of meer sekspartners te hebben gehad, lag hoger onder zij die ook meldden hun mobiele telefoons bovenmatig te bezigen. Het aandeel studenten met zes of meer sekspartners was dubbel zo groot onder zij die stelden dat ze hun smartphone te vaak gebruiken. Dat resultaat kan verklaard worden door dating-apps en het gemak waarmee je mensen online kan leren kennen. “Smartphones helpen mensen samenbrengen en uit hun isolement breken, en volgens onze bevindingen dienen ze ook als een middel om seksuele contacten te leggen”, stelt professor Sam Chamberlain van de universiteit van Cambridge.

Laag zelfbeeld, impulsief, bang

Wie zijn of haar telefoongebruik als problematisch omschreef, toonde ook vaker tekenen van impulsiviteit. “Meer seksuele partners hebben bleek bij deze groep ook significant geassocieerd met een laag zelfbeeld, impulsiviteitsproblemen, depressie, angsten en posttraumatische stoornissen”, aldus Chamberlain.

Indien problematisch smartphonegebruik als een verslaving zou werken, zou je verwachten dat dit ook gerelateerd is aan een bredere waaier van middelenmisbruik, maar dat bleek niet het geval. “Een mogelijke verklaring is dat mensen buitensporig hun smartphone beginnen gebruiken net omdat ze al andere problemen hebben op het vlak van mentale gezondheid.

Ook opvallend: problematisch smartphonegebruik komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen: 64% van de probleemgebruikers was vrouwelijk. (LB)