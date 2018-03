«Wees wat vaker de koele kikker, niet alleen maar het knuffelkonijn» Niks moet... ...Zelfs niet: altijd meevoelen met een ander Lene Kemps

11 maart 2018

07u41 3 Wetenschap & Planeet Empathie maakt ons vriendelijk, begripvol en hulpvaardig. Daar kan toch niets op tegen zijn? Toch wel. Het maakt ons ook impulsief, willekeurig en harder, zeggen experts. Waarom het mis­schien beter is als we wat minder meevoelen.

We gaan graag prat op onze medelevendheid. En het is ook een erg nuttige en mooie menselijke eigenschap. Empathie, het meevoelen met de gevoelens van een ander, is een kracht die we dagelijks gebruiken. Je bent blij voor je collega die eindelijk zwanger is. Je bent triest voor je vriendin wier huwelijk afstevent op een echtscheiding. Je grimast als iemand anders met een hamer op zijn duim klopt. Je voelt een beetje van de horror van de mensen die in Syrië in een kelder de bombardementen proberen te overleven.

