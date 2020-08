“We willen geen paniek zaaien, maar dit is verontrustend”: deeltjes microplastic gevonden in menselijke organen PV

17 augustus 2020

18u37

Bron: De Morgen 14 Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben voor het eerst deeltjes microplastic en nanoplastic gevonden in menselijke organen. Die resultaten, waarover The Guardian bericht, hebben Amerikaanse onderzoekers vandaag voorgesteld op het congres van de American Chemical Society

De vervuilende impact van plastic is wereldwijd voelbaar. Straten, stranden en oceanen: overal zijn de gevolgen van onze wegwerpcultuur te zien. Amerikaanse onderzoekers hebben nu zelfs kleine plastic deeltjes gevonden in het menselijk lichaam.

De wetenschappers vonden deeltjes van microplastic (met een diameter kleiner dan 5 mm) en nanoplastic (met een diameter kleiner dan 0,001 mm) in alle onderzochte organen van deze studie. De deeltjes in de concreet 47 onderzochte longen, levers, milten en nieren werden vermoedelijk ingenomen via voedsel en water.



In totaal konden ze tientallen soorten plastiek ontdekken in de organen. Het gaat onder meer om polyethyleentereftalaat (PET), waarvan plastic drankflessen worden gemaakt, en polyethyleen, dat voor plastic zakjes wordt gebruikt.

Ongerust

Hoewel de impact op onze gezondheid nog niet bewezen is, maken de onderzoekers zich zorgen. Zo is de schade van microplastic al eerder gebleken bij onderzoek naar zeedieren. Toen konden wetenschappers een verband vaststellen tussen de blootstelling aan de kleine deeltjes en onvruchtbaarheid, ontsteking en kanker.

“We willen geen paniek zaaien, maar het is verontrustend dat deze niet-biologisch afbreekbare materialen in het menselijk weefsel terechtkomen en zich daar kunnen ophopen zonder dat we de impact ervan kennen”, zei mede-auteur Varun Kelkar aan The Guardian.

De onderzoekers hopen nu dat deze resultaten leiden tot diepgaander onderzoek naar het effect van vervuiling op ons lichaam. “Als we beter zicht hebben op hoeveel stoffen er in onze weefsels zitten, kunnen we epidemiologische studies uitvoeren om het effect op de menselijke gezondheid te bestuderen. Op die manier kunnen we de potentiële gezondheidsrisico’s in kaart brengen.”

Kunststof

Naast de deeltjes microplastic werd in alle proefmonsters ook de chemische stof Bisfenol A aangetroffen. Die schadelijke stof wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van kunststoffen. Het Amerikaanse Beschermingsinstituut maakt zich zorgen om de aanwezigheid van de stof wegens de impact op het menselijke lichaam. Zo kan het onder meer de ontwikkeling en voortplanting aantasten.