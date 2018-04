Nucleaire risico's Gesponsorde inhoud “Wat moet ik me voorstellen bij een nucleair ongeval? Het einde van de wereld en verschroeide aarde?” Aangeboden door het Crisiscentrum

10 april 2018

14u34 0 Wetenschap & Planeet Postapocalyptische sciencefictionfilms tonen vaak compleet verwoeste steden, met nauwelijks nog menselijk leven. De realiteit is gelukkig anders. De kans op een ernstig ongeval op een Belgische nucleaire site is klein, maar niet onbestaande. Dit moet je weten.

België telt 5 nucleaire sites. De bekendste zijn de kerncentrales in Doel en Tihange. Voorts is er het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) in Mol, Belgoprocess in Dessel en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) in Fleurus.

“Wat veel mensen niet weten, is dat er zich ook twee nucleaire sites vlakbij onze landsgrenzen bevinden”, zegt Simon Coenen, expert nucleaire veiligheid bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). “Meer bepaald de kerncentrales in Borssele (Nederland) en in Chooz (Frankrijk).”

Radioactiviteit wordt meteen gespot

Al die installaties beschikken over uitgebreide veiligheidssystemen, opereren volgens strikte nationale en internationale voorschriften en worden streng gecontroleerd. Honderden meetstations verspreid over heel België monitoren daarnaast non-stop de eventuele aanwezigheid van de radioactiviteit in de lucht. “Wanneer er een radioactieve wolk overwaait, merken we dit meteen”, verduidelijkt Simon Coenen. “Ook als die afkomstig zou zijn uit een van onze buurlanden.”

Als er iets misloopt, zal een Belgisch nucleair ongeval zich geenszins vertalen in vulkanische explosies en openscheurende aarde. Om de ernst van een nucleair ongeval aan te duiden, wordt de INES-schaal gebruikt die bestaat uit 7 niveaus. Een beetje zoals de schaal van Richter bij aardbevingen. “Het kan gaan om kleine interne ongevallen, zonder direct gevolg voor de buitenwereld”, aldus Simon Coenen. “In het ergste geval ontsnapt er gedurende een bepaalde tijd radioactiviteit uit een kerncentrale.”

Schuilen is belangrijk

Die geloosde radioactiviteit komt in de lucht terecht, en kan vervolgens ook in het water en de bodem terechtkomen. In de lucht vormt ze een radioactieve wolk. De wind zorgt ervoor dat die radioactieve wolk over ons land waait. “Een deel van die radioactieve deeltjes zal terug neerdwarrelen op de grond. Daarin schuilt het gevaar voor de mensen. De radioactieve deeltjes geven een risico om bestraald te worden. Wie op dat moment buiten is, en die deeltjes inademt of meedraagt op z’n huid of kleding, kan eveneens een besmetting oplopen.”

Daarom is schuilen in het dichtstbijzijnde gebouw uiterst belangrijk bij een ernstig nucleair ongeval. “Schuilen verkleint het risico om bestraald en besmet te worden met 80%”, weet Simon Coenen. “Mensen die op advies van de overheid ook jodiumtabletten innemen, verkleinen die kans nog verder.”

Geen apocalyps

Zo’n radioactieve wolk blijft bovendien geen dagen, weken of maanden boven ons land hangen. “Het hangt een beetje af van de weersomstandigheden op dat moment. Maar in de meeste ongevalscenario’s die wij bestudeerd hebben, zweeft zo’n wolk enkele uren tot hooguit een dag rond. We moeten dus zeker niet bezorgd, laat staan overbezorgd zijn over eventuele doemscenario’s”, stelt Simon Coenen gerust.

Surf naar www.nucleairrisico.be voor meer info.