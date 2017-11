"Uniek mineraalwater dat extra hydrateert" wordt op 915 meter diepte uit zee gepompt IVI

Danone investeert in een Hawaïaans bedrijf dat water van de zeebodem in de Stille Oceaan pompt en bottelt. Het water zou een unieke mix zijn van natuurlijke elektrolyten en mineralen, waardoor het "extra hydraterend" is.

“Voor de kust van Hawaï ligt een pure waterbron, ver weg van het licht en de beschaving”, zo is te lezen op de website van Kona Deep, het bedrijf waarin Danone investeert. Kona Deep - dat twee jaar geleden is begonnen - gaat meer dan 900 meter de diepte in om het water van die diepe zeestroming te bottelen. Dat water zou afkomstig zijn van gesmolten gletsjers in Groenland en Ijsland en dat is wat het zo speciaal maakt.

“Het water zinkt naar de bodem van de oceaan door het verschil in zout, concentratie en gewicht”, aldus Kona Deep. “Dan begint er een proces van 1000 jaar: het water legt een reis rond de wereld af. Zo passeert het onder andere over onderwater vulkaankloven, vanwaar het elektrolyten en mineralen meeneemt. Uiteindelijk komt dat water aan voor de kust van Hawaï.”

"Verantwoord en duurzaam"

Kona Deep pompt het water op met een buis die tot een diepte van zo’n 915 meter gaat. Het bedrijf ontzilt het zeewater met de omgekeerde osmose techniek. Osmose is een proces waarbij een vloeistof, waarin stoffen zijn opgelost, door een membraan stroomt. Dat membraan laat de vloeistof door, maar niet de opgeloste stoffen. Bij omgekeerde osmose gaat de vloeistof in een andere stromingsrichting dan bij osmose. Het bedrijf verkoopt online een pak van twaalf 1 liter-flessen voor 28 euro, dat is meer dan het dubbele van een pak Evian.

Danone, dat onder andere Evian verkoopt, heeft geen details gegeven over de impact van het proces op het milieu. Maar het bedrijf laat weten dat “Kona Deep op een verantwoorde en duurzame manier te werk gaat”. Het is niet geweten hoeveel geld Danone heeft geïnvesteerd in Kona Deep.

