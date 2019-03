"Tijgermug zal verder optrekken richting België" ADN

04 maart 2019

17u37

Bron: Belga 4 Wetenschap & Planeet De tijgermug, een exotische muggensoort die drager kan zijn van virussen als dengue, gele koorts en zika, zal in de toekomst waarschijnlijk vaker in ons land opduiken. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waaraan ook onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) aan deelnamen.

De onderzoekers maakten projecties van hoe de denguemug en Aziatische tijgermug zich aanpassen bij veranderingen in klimaat en leefmilieu. Daarnaast namen ze ook de mobiliteit van mensen mee in hun simulatie. Het resultaat is een verzameling kaarten voor de toekomstige verspreiding van beide soorten in 2020, 2050 en 2080. De onderzoekers gebruikten drie verschillende scenario's voor de ontwikkeling van de uitstoot van broeikasgassen.

Belang van monitoring

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de tijgermug zich verder zal verspreiden naar onze contreien. "Dit toont nogmaals het belang aan van monitoring van exotische steekmuggen in België", zegt ITG-onderzoeker Wim Van Bortel, die meewerkte aan de studie.



Samen met andere Belgische partners monitort het ITG de aanwezigheid van exotische muggen in België. In 2018 werd duidelijk dat de tijgermug mogelijk al meer voet aan de grond kreeg in België, toen tijgermuggen op vijf plaatsen in België werden ontdekt.

In de toekomst zal het diertje dus meer en meer in België worden opgemerkt. "De geschatte verspreidingssnelheid van de tijgermug in Europa over de laatste decennia is ongeveer 100 km per jaar. Onze recente vondsten op parkeerplaatsen in het zuiden van België zijn waarschijnlijk de eerste tekenen dat de mug België heeft bereikt vanuit al gekoloniseerde streken", aldus Van Bortel.

Virusuitbraak?

De onderzoekers zijn van mening dat de kaarten houvast bieden om monitoring en bestrijding van steekmuggen gerichter te plannen. Enkele tijgermuggen in België betekenen nog niet dat we ons meteen aan een virusuitbraak moeten verwachten, maar de wetenschappers waarschuwen wel dat de lokale overdracht van een bepaald virus op gang kan komen als de populatie muggen groeit. De insecten vormen op zich geen gevaar, maar kunnen virussen als dengue en chikungunya wel van een besmet persoon overdragen op een andere persoon.