"Tien euro per wip, dat is wel niet goedkoop, maar ik tel ze met de glimlach neer" Kim Van De Perre

24 maart 2018

18u50

Bron: De Morgen 0 Wetenschap & Planeet Viagra, het wondermiddel tegen falende fallussen, bestaat twintig jaar. Een toevallige ontdekking die de wereld onherroepelijk heeft veranderd. "Elke man die het ooit heeft geslikt zal het beamen: één pil en je bent mentaal verslaafd."

Als het op seks aankomt, is het credo van Jeffrey (55) simpel: hoe vaker, hoe liever. "Ik heb een groot seksueel verlangen, altijd al gehad." Problemen om te presteren had hij nooit, tenzij in heel dronken toestand. Dat veranderde toen er een goedaardig gezwel in zijn hersenen werd ontdekt. Jeffrey was een jonge veertiger.



"Plots functioneerden ook de onderste regionen niet meer. Eerst maakte ik me geen zorgen: dat komt wel terug. Ik was toen ook meer met dat gezwel bezig." Maar wat hij ook probeerde, de erectie kwam niet meer terug. Hij heeft een jaar gefrustreerd rondgelopen. Bijzonder onzeker ook.

