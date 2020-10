“Tegen 2030 zullen 150 miljoen mensen het slachtoffer worden van natuurrampen” HR

13 oktober 2020

10u52

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Volgens schattingen van de Verenigde Naties (VN) zullen tegen 2030 ongeveer 150 miljoen mensen het slachtoffer worden van natuurrampen. Dit is een stijging van ongeveer 50 procent ten opzichte van de situatie in 2018, toen 108 miljoen mensen werden getroffen, zegt een rapport dat vandaag (dinsdag) in Genève is gepubliceerd.

Tegen 2030 zullen de kosten van deze rampen naar verwachting 20 miljard dollar (17 miljard euro) per jaar bedragen, zeggen 16 internationale agentschappen en financiële instellingen. Door de klimaatverandering zijn meteorologische situaties en rampen toegenomen, zowel in aantal als in geweld, beweren ze. Een derde van de wereldbevolking kan echter nog steeds niet met een geschikt toestel worden gewaarschuwd voor een ramp.

Sinds 1970 zijn er meer dan 11.000 klimaatgerelateerde rampen waargenomen. Dat aantal is vermenigvuldigd met vijf, hoewel het aantal slachtoffers is gedeeld door drie.

Het is tijd om over te stappen van een systeem van voorspellen “wat voor weer het zal zijn” naar “wat het weer zal doen”, aldus het rapport. En “voorbereid zijn en in staat zijn om op het juiste moment en op de juiste plaats te reageren, kan veel mensen redden en gemeenschappen beschermen”, zegt secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) Petteri Taalas. Te midden van een pandemie herinnert hij eraan dat de dreiging van klimaatverandering zal toenemen voor “mensen, ecosystemen, economieën en samenlevingen”.

Lees ook:

WWF-rapport: “Zelfs coronacrisis kan gevolg zijn van verlies aan biodiversiteit” (+)



Kurkdroge zomers doen tientallen woningen op kleigrond scheuren in regio Kortrijk: “Beetje bij beetje zakt ons huis weg” (+)