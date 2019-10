"SUV's zijn op één na belangrijkste oorzaak van stijging CO2-emissies” ADN

16 oktober 2019

16u21

Bron: Belga 8 Wetenschap & Planeet De populaire SUV's zijn tussen 2010 en 2018 de tweede belangrijkste oorzaak voor de stijging van de CO2-emissies in de wereld geweest. Dat meldt de directeur van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) vandaag.

"Toegegeven, de autobouwers pompen veel geld in de elektrische wagens, maar diezelfde bedrijven brengen ook steeds meer SUV-modellen op de markt, auto's met het uiterlijk van een 4x4 maar zonder terreinwagencapaciteiten", aldus Fatih Birol in Parijs op een internationale conferentie over de elektrificatie van energie.

Niet het wondermiddel

"Ja, de elektrische wagen neemt vaart, er zijn er ongeveer 6 miljoen wereldwijd (...) Maar is dit synoniem met koolstofvrij maken? Absoluut niet". De IEA-directeur benadrukt dat de helft van de elektrische wagens immers rondrijdt in China, waar twee derde van de elektriciteit opgewekt wordt door kolencentrales. "Elektrische wagens zijn niet het wondermiddel, de voorwaarde moet een koolstofarm energiesysteem zijn", aldus Birol.

Ster in automobielindustrie

"Bovendien is de ster in de automobielindustrie in de feiten niet de elektrische auto, het is de SUV. In 2010 waren SUV's goed voor 18 procent van de autoverkoop in de wereld, in 2018 was dat meer dan 40 procent!”

Het gevolg is volgens Birol dat de SUV's de voorbije tien jaar de op één na belangrijkste oorzaak waren voor de toename van CO2-emissies, na de energiesector maar voor de zware industrie (staal, cement,...), zware vrachtvoertuigen of luchtvaart.

Vandaag rijden er 200 miljoen SUV's in de wereld, tegenover 35 miljoen in 2010. En die trend doet zich overal voor. Omdat een SUV zwaarder en minder aerodynamisch is, verbruikt die zowat een kwart meer ten opzichte van een gemiddelde personenwagen.