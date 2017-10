"Suikervrij dieet om kanker aan te pakken heeft geen zin" bewerkt door: mvdb

14u46

Bron: EOS - Belga 0 thinkstock Wetenschap & Planeet Het is nooit aangetoond dat een suikervrij of -arm dieet heilzaam is voor kankerpatiënten. Dat schrijft Eos vandaag. Het wetenschappelijk magazine weerlegt daarmee beweringen die eerder deze week de media haalden.

"Een suikervrij of suikerarm dieet kan helpen de kanker te overwinnen en chemotherapie veel effectiever maken", stond begin deze week te lezen in verschillende media. Eos weerlegt dat vandaag.

Wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), de KULeuven en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) bestuderen al jaren de omgang van suiker met kankercellen. Uit hun onderzoek blijkt dat kankercellen hun energie halen uit de afbraak van suiker. Dat betekent echter niet dat een suikervrij of -arm dieet heilzaam is voor kankerpatiënten, schrijft Eos. Dat werd immers nog nooit aangetoond. Suiker beperken om kanker aan te pakken, heeft dan ook weinig zin.

Glucose

Het suikerverbruik van een kanker is namelijk zeer klein in vergelijking met de gemiddelde hoeveelheid suiker die we dagelijks eten. Meer nog, ons lichaam produceert zelf ook glucose, door opsplitsing van glycogeen in de lever. Dagelijks maken we op die manier ongeveer 200 gram glucose aan, zelfs als we helemaal geen suiker eten.

Een tumor verbruikt minder dan 2 gram suiker per 100 gram tumorweefsel. Een kankergezwel van een halve kilogram (al ver gevorderd in dat geval) verbruikt slechts een fractie van de suiker die de lever dagelijks vrijgeeft. Voor een kankerpatiënt heeft een suikervrij dieet daarom geen enkele zin, besluit het magazine.