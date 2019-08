‘Starman’ in Tesla Roadster heeft eerste rit rond de zon afgerond ttr

19 augustus 2019

17u13

Bron: LADBible, Hypebeast, Digital Trends 0 Wetenschap & planeet De Tesla Roadster, die vorig jaar op 6 februari door SpaceX van Tesla-baas Elon Musk werd gelanceerd, heeft zijn eerste rit rond de zon voltooid. De knalrode Tesla, met aan boord de pop ‘Starman’, heeft intussen een indrukwekkende afstand van meer dan 298.591.974 kilometer op de teller.

Wie de roadtrip door de ruimte van ‘Starman’ nauwlettend wil volgen, kan terecht op de website whereisroadster.com. Volgens de site heeft de Tesla Roadster, 557 dagen na de lancering van de Falcon Heavy, zijn eerste rit rond de zon voltooid. ‘Starman’ zou zich nu op ongeveer 300 miljoen kilometer van onze planeet bevinden. Met een snelheid van maar liefst 1.500 kilometer per uur beweegt hij zich in de richting van Mars.

De website geeft nog andere leuke informatie voor de fans van ‘Starman’ en zijn Tesla Roadster. Zo heeft de wagen ver genoeg gereisd om 34 keer over alle wegen ter wereld te hebben gereden en heeft ‘Starman’ sinds de lancering al 151.790 keer naar ‘Space Oddity’ van David Bowie geluisterd. Tenminste, als de batterij nog werkt. Ook bericht de site dat de Tesla een garantie heeft van 36.000 mijl, zo’n 60.000 kilometer.

De lancering van de raket vanop Cape Canaveral in Florida wordt gezien als een mijlpaal. Het gaat om de krachtigste raket sinds de maanraket. Het is een geoptimaliseerde manier om materiaal in de ruimte te brengen en de stuwraketten te recycleren. In de eerste plaats is ze gericht op vrachttransport – satellieten in een baan om de aarde te brengen bijvoorbeeld - maar het uiteindelijke doel is om mensen naar de maan en naar Mars te brengen.

