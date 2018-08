"Spoel lenzen niet door toilet of lavabo" FT

19 augustus 2018

22u34

Bron: The New York Times & BBC 0 Wetenschap & Planeet Draag jij contactlenzen? En wat doe je ermee als ze niet meer voldoen? Doorspoelen? Amerikaanse onderzoekers wijzen erop dat ze het milieu op die manier ernstige schade kunnen toebrengen.

Ongeveer 45 miljoen Amerikanen dragen contactlenzen, net als 15 procent Europeanen. Tijdens de studie van de Arizona State University gaf 20 procent van de online ondervraagden te kennen hun lenzen na gebruik door te spoelen in het toilet of lavabo en ze dus niet weg te gooien in de vuilnisbak. De onderzoekers suggereren zo dat in de Verenigde Staten alleen al jaarlijks op zijn minst 14 miljard lenzen worden weggegooid. Dat komt volgens heen neer op ongeveer 200 ton plastic afval. De contactlenzen komen - na waterzuivering - voornamelijk terecht in rioolslib, want ze zijn niet biologisch afbreekbaar. Dat slib wordt op zijn beurt over landbouwgrond verspreid en komt dus in de natuur terecht. Nog volgens de onderzoekers zit in een kilo modder gemiddeld één paar lenzen.

De toxische stoffen bevuilen vervolgens onze voedselketen. "Want vogels voeden zich met wormen die in die vervuilde grond leven." Meer nog: het microplastic van contactlenzen kan op termijn zelfs het leven in zeeën en oceanen aantasten omdat een deel van het slibwater na een regenbui nog altijd in het grondwater terechtkomt en naar open water vloeit. Contactlenzen bestaan voornamelijk uit een mengsel van acrylglas, siliconen en fluorpolymeren. Fabrikanten maken de lenzen zo zachter en zuurstofdoorlatend.

De onderzoekers pleiten ervoor dat die fabrikanten op hun verpakkingen nu meer informatie gaan verstrekken over de milieu-impact. Ze willen dat gebruikers ook beter geïnformeerd worden over hoe ze hun lenzen op de juiste manier kunnen weggooien. Lenzen worden over het algemeen niet gerecycleerd, hoewel een van de grootste retailers Bausch + Lomb vorig jaar wel zo'n programma op poten heeft gezet.