'Schreeuwende' mummie is al jaren een raadsel, nu zijn archeologen een stapje dichter bij de waarheid ep

12 februari 2018

08u43

Bron: The Sun, News.com.au 0 Wetenschap & Planeet De schreeuwende mummie is een mysterie dat experts al meer dan 100 jaar bezig houdt. Nu menen archeologen dat ze een belangrijk puzzelstuk hebben gevonden om het geheim achter deze archeologische vondst te ontrafelen.

Wanneer archeologen in juni 1886 het gemummificeerde lichaam ontdekten, waren ze verrast door de gelaatsuitdrukking van deze jonge man. Het lijkt wel alsof hij aan het roepen was toen hij zijn laatste adem uitblies. Iets wat archeologen nog nooit eerder gezien hadden, sinds zijn vondst werd volop gespeculeerd over de achtergrond van deze bijzondere mummie.

Vadermoord

Verschillende theorieën werden geopperd over de schijnbaar pijnlijke dood van de man. De meest populaire is dat het om prins Pentewere, de zoon van farao Ramses III en een van zijn vrouwen Tiye, gaat. Die had het plan om zijn vader te vermoorden om zo de troon te kunnen bestijgen, maar die poging mislukte. Daarom moest de man voor de rechter verschenen. Zijn straf? Hij moest zichzelf van het leven beroven.

SHOCKING truth behind Egyptian 'SCREAMING Mummy' https://t.co/oxFE8ncmAm pic.twitter.com/hBClQ5gH12 Daily Star(@ Daily_Star) link

Niet in het hiernamaals

Maar de laatste theorieën trekken dat in twijfel. Professor Bob Brier, een archeoloog aan de universiteit van Long Island in New York heeft het lichaam onlangs onderzocht en heeft ontdekt waarom deze man een erg ongewone gelaatsuitdrukking had. “Deze mummie is onderhevig aan twee krachten: eentje die zijn lichaam wil afbreken en eentje die hem wil bewaren. Om de een of andere reden was er iemand die er zeker van wilde zijn dat hij niet in het hiernamaals nog een leven zou hebben. Maar dan was er een andere persoon die wel om deze persoon gaf en heeft geprobeerd te voorkomen dat zijn lichaam zou vergaan."

Schapenhuid

Professor Zahi Hawass, voormalig hoofd van de Egyptische Hoge Raad van Antiquiteiten, zegt dat de kans groot is dat de mummie een prins was die zijn familie ten schande heeft gebracht. Hij werd namelijk begraven met andere leden van de koninklijke familie. Maar hij was bedekt met schapenhuid, dit was in de tijd van de oude Egyptenaren een teken dat je niet ‘schoon’ was, dat deze persoon iets slechts in zijn leven had gedaan. We hebben nog nooit een mummie als deze gezien, die zichtbaar aan het lijden is. Deze abnormale gelaatsuitdrukking vertelt ons dat er iets gebeurd is, maar we weten niet wat.”

De schreeuwende mummie wordt nu voor het eerst in het Egyptisch museum in Caïro tentoongesteld.

Saw the so-called screaming mummy, newly displayed at the @CairoMuseum this week. Probably 3200 years old, this mummified young man was discovered in 1886. ##Archaeology #Egypt @ الهرم جيزة pic.twitter.com/LYTcwQm3EZ Sherry Stern ✈️ 🎭✌🏻(@ sherrystern) link