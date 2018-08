“Schakel me niet uit, ik ben bang voor het donker”: griezelig experiment toont hoe robots mensen manipuleren KVDS

06 augustus 2018

14u16 0 Wetenschap & Planeet Robots zijn in staat om mensen te manipuleren en hen precies te laten doen wat ze willen. Dat blijkt duidelijk uit een studie van wetenschappers van de universiteit van Duisburg-Essen in Duitsland.

De resultaten van het onderzoek staan te lezen op de website van de Public Library of Science (PLOS). De wetenschappers zetten een experiment op waarbij 85 proefpersonen in interactie gingen met een robot. Bij sommigen was die interactie sociaal (waarbij de robot menselijk gedrag imiteerde) bij anderen functioneel (waarbij de robot zich gedroeg als een machine).

Smeken

Daarna werd aan de testpersonen gevraagd om de robot uit te schakelen. Een deel van de robots begon daarop te smeken om dat níét te doen. Vervolgens werden de reacties van de proefpersonen onderzocht.





Wat bleek? Het smeken had duidelijk een effect, zowel bij sociale als bij de functionele interactie. Bijna een derde liet zich overhalen, zeker als de robot een angstige stem gebruikte. Sommigen vertelden dat ze medelijden hadden met de robot omdat die gezegd had dat hij bang was voor het donker.

Iemand zei zelfs dat de interactie leuk was geweest en dat hij zich schuldig gevoeld zou hebben als hij de robot had uitgezet. Anderen zeiden dat ze gewoon gedaan hadden wat de robot vroeg. (lees hieronder verder)

Bij de testpersonen die eerst een functionele interactie hadden gehad, aarzelden de proefpersonen wel langer voor ze een beslissing namen. De onderzoekers vermoeden dat dit komt doordat de testpersonen zo’n emotionele oproep niet hadden verwacht en daardoor uit hun lood geslagen waren.

Ze zouden de robot ook als ‘minder aardig’ gezien hebben door die mechanische interactie. Het resultaat was dat de testpersonen zich ook minder gestresseerd voelden na het experiment. Dat in tegenstelling tot de proefpersonen die een sociale interactie achter de rug hadden. Zij beoordeelden de robot als ‘aardiger’ en ervoeren ook meer stress na de test.

Vlees en bloed

Ondanks het feit dat de interactie dus niet tussen mensen onderling plaatsvond, toonde de proef volgens de onderzoekers dat mensen de protesterende robots eerder behandelden als autonome wezens en mensen van vlees en bloed dan als een machine. “De testpersonen vertoonden de neiging om die robots te behandelen als mensen. Het verkeerd behandelen van de robots werd daardoor ook als verwerpelijk beschouwd”, staat er te lezen.