"De kaart is niet eens juist!": archeologen bezorgd om tunnel rond Stonehenge

05 februari 2018

Jaarlijks bezoeken bijna een miljoen mensen de site van Stonehenge in Groot-Brittannië. Die hordes toeristen brengen ook heel wat verkeersproblemen met zich mee, wat de Britse overheid nu wil oplossen met een nieuwe tunnel én een flyover. Archeologen vrezen echter dat de constructieplannen heel wat overblijfselen naar de vaantjes zullen helpen.

Het mysterie rond Stonehenge is nog altijd niet opgehelderd. We weten dat het bouwwerk ergens tussen 3000 en 2000 v.Chr. opgetrokken werd, maar niemand weet precies hoe de enorme stenen in Wiltshire (Engeland) geraakten, laat staan waarvoor ze precies dienden. Archeologen breken zich nog steeds het hoofd over dat vraagstuk, onder meer door opgravingen te doen in de omgeving van de site. Zo wist prof. David Jacques van de universiteit van Buckingham onlangs nog hoefafdrukken terug te vinden die naar schatting 6.000 jaar oud zijn. De sporen werden naar alle waarschijnlijkheid op een rituele manier bewaard.

Hij deed die ontdekking niet tussen de rotsblokken van Stonehenge zelf, maar in Blick Mead. Dat is een opgravingssite op ongeveer 2,5 kilometer van de beroemde formatie en de enige plek in Groot-Brittannië waar men zeker van is dat er al sinds 8.000 v.Chr. mensen leven. En net op die plek plant Highways England nu een nieuwe flyover en een tunnel, die het verkeer op de nabijgelegen A303 een stuk vlotter moeten maken. Jacques ziet die plannen helemaal niet zitten, omdat de impact ervan op Blick Mead nog niet onderzocht werd.

Verkeerde kaart

Hij roept op tot een staking van het project, dat hij ook helemaal niet nauwkeurig vindt. "Op een van de kaarten staat Blick Mead zelfs op de verkeerde plaats! Als ze het niet eens kunnen lokaliseren, hoe moeten we dan vertrouwen dat ze er voorzichtig mee zullen omspringen? Als je prutst aan het landschap van werelderfgoed zoals Stonehenge is dat op eigen risico. Eens het weg is, kan je het niet terugbrengen. Een tunnel zal de archeologie zeker in gevaar brengen."

David Bullock, de projectmanager van Highways England, ziet er echter niet meteen graten in. "De kaart in kwestie was bedoeld om een algemene indruk te geven van de omgeving. De plannen zijn ook nog niet definitief: op dit moment is feedback van alle partijen meer dan welkom. We willen voor een zo goed mogelijk plan gaan."