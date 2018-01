"Atheïsten zijn intelligenter dan gelovigen" HA

29 januari 2018

13u51

Bron: ANP, The Independent 8 Wetenschap & Planeet Mensen die religieus zijn, zijn over het algemeen minder intelligent dan atheïsten. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder 63.000 mensen dat de Londense universiteit Imperial College heeft uitgevoerd.

De deelnemers moesten aangeven of ze zichzelf beschouwden als atheïstisch, gelovig of agnostisch (weet niet of er hogere machten zijn). Daarna moesten ze in een halfuur tijd twaalf taken uitvoeren, die te maken hadden met planning, redeneren, concentratie en geheugen.

De ongelovigen presteerden beter dan de gelovigen, zelfs als factoren als leeftijd en opleidingsniveau werden meegewogen, meldt The Independent. De agnosten zaten met hun prestaties tussen de andere twee groepen in.

De onderzoekers gaan ervan uit dat religieuzen gewend zijn meer op hun intuïtie te vertrouwen. Dat bleek ook uit een test waarbij zowel vanuit gevoel als vanuit logica kon worden geantwoord.