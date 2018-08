"Potentieel gevaarlijke" asteroïde scheert volgende week rakelings langs aarde met 32.000 kilometer per uur kg

24 augustus 2018

10u05

Bron: CNET, NASA 0 Wetenschap & Planeet De asteroïde 2016 NF23, die mogelijk groter is dan pakweg het atomium, zal volgende week rakelings langs de aarde scheren met een snelheid van liefst 32.400 kilometer per uur. Dat meldt NASA. De asteroïde wordt weliswaar geklasseerd als “potentieel gevaarlijk”, maar zal onze planeet veilig passeren.

De ruimterots zal eind deze maand langs de aarde suizen en bevindt zich op 29 augustus het dichtst bij ons: op een relatief kleine afstand van ruim 4,8 miljoen kilometer of dertien keer de afstand tussen de maan en de aarde.

Volgens de berekeningen van NASA heeft asteroïde 2016 NF23 een diameter tussen 70 meter en 160 meter. Om te vergelijken: het atomium is slechts 102 meter hoog. Op z’n grootst is de asteroïde zelfs omvangrijker dan de Piramide van Cheops, die nu ongeveer 129 meter hoog is.

"Potentieel gevaarlijk"

NASA bestempelt de asteroïde als “potentieel gevaarlijk”. Reden tot ongerustheid is er echter niet: het label wil niet meteen zeggen dat er een concreet risico is op een catastrofale aanvaring met de aarde. NASA benoemt alle asteroïden als "Potentially Hazardous Asteroids" of PHA's van zodra ze op een bepaalde afstand naderen en groot genoeg zijn om serieuze schade aan te richten in het geval van een botsing. Maar zover komt het nog niet. De asteroïde zal volgens de verwachtingen begin september veilig zijn weg door het heelal verderzetten.

In de komende weken zullen verschillende asteroïden zelfs nog dichter langs de aarde zoeven. Het gaat dan wel om veel kleinere exemplaren. De 2016 GK135 bijvoorbeeld, zal de aarde volgende week passeren op ‘amper’ 3 miljoen kilometer en heeft een diameter van 6 tot 14 meter.