'Oudste wijn ter wereld' gevonden in 8.000 jaar oude kruiken in Georgië

Sommige van de neolithische kruiken hadden afbeeldingen van druiven. Wetenschappers hebben in de restanten van 8.000 jaar oude potten de oudste bewijzen gevonden van wijn. De aardewerken potten, die ontdekt werden in Georgië, bevatten sporen van wijncomponenten.

Dat betekent dat mensen al minstens duizend jaar langer wijn maakten dan tot nu toe gedacht werd. Eerder werden in Iran bewijzen gevonden van wijnbereiding in potten van zo'n 7.000 jaar geleden.

De nieuwe vondst is beschreven in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences. Chemische sporen van wijn werden gevonden in acht potten, waarvan de oudste dateert van 5.980 voor Christus. De potten hadden afbeeldingen van druiventrossen en een dansende man. Ze werden ontdekt in twee neolithische dorpen op zo'n 50 kilometer van de Georgische hoofdstad Tbilisi.

Qvevri-methode

Grote potten, qvevri genoemd, worden in Georgië nog altijd gebruikt voor de wijnproductie. De onderzoekers vermoeden dat de wijn op een gelijkaardige manier werd gemaakt als de qvevri-methode die vandaag nog wordt toegepast. Daarbij worden de druiven geplet, waarna het vruchtvlees, de steeltjes en de pitten samen fermenteren.

"Wijn is een belangrijk onderdeel van de westerse beschaving", zegt Stephen Batiuk van de universiteit van Toronto, een van de onderzoekers. "Als medicijn, een sociaal smeermiddel en een geestverruimende drank stond wijn in het oude nabije oosten centraal in religieuze erediensten, keukens, economieën en samenlevingen."

De onderzoekers geloven dat de nieuwe vondst het oudste voorbeeld is van druivenwijn. Wijn zonder druivenbasis was er al vroeger. De alleroudste sporen van een gefermenteerde alcoholische drank van rijst, honing en fruit werden gevonden in China en dateren van ongeveer 7.000 voor Christus.