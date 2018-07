"Oprichter Amazon wil ruimtereizen verkopen vanaf 200.000 dollar" TTR

13 juli 2018

09u36

Bron: Reuters
Wetenschap & Planeet
Niet alleen Tesla-topman Elon Musk wil mensen in de ruimte brengen, ook de oprichter van webwinkelplatform Amazon, Jeff Bezos, heeft dezelfde ambitie. De Amazon-baas wil volgend jaar ruimtevluchten verkopen. Vanaf 200.000 dollar zullen toeristen door de ruimte kunnen zweven. Dat vertellen verschillende bronnen bij Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van de miljardair, aan persagentschap Reuters.

Met Blue Origin, dat in 2002 werd opgericht, wil Jeff Bezos niet alleen ruimtevaart innoveren, maar ook ruimtetoerisme realiteit maken. Ingenieurs van het bedrijf ontwikkelen momenteel herbruikbare raketten die mensen de ruimte in kunnen sturen. De New Shepard-raket, die op 100 kilometer boven onze planeet zal circuleren, moet plek bieden aan zes passagiers.

Medewerkers van het ruimtevaartbedrijf laten weten dat de raket intussen acht testvluchten zonder passagiers heeft gemaakt. Er werd telkens een testpop - bijnaam: de "Mannequin Skywalker" - gebruikt tijdens de tests in de Amerikaanse staat Texas.

Volgens verschillende bronnen zal de passagierscapsule "de eerstvolgende weken" getest worden door werknemers van Blue Origin. Welke medewerkers als eerste de ruimte ingestuurd zullen worden door de Amazon-baas, is nog niet bekend. Zo schrijft Reuters.

Ruimtekolonie

Bezos liet eerder al in een interview met Mathias Döpfner, de CEO van Axel Springer, weten dat hij een ruimtekolonie wil oprichten. Dat is volgens hem de enige manier om de mensheid te redden. “Ik wil eerst miljoenen mensen in de ruimte, dan miljarden en uiteindelijk wil ik dat er een biljoen mensen in de ruimte leven", zei hij toen.

De Amazon-oprichter - die met een vermogen van 110 miljard euro bovenaan het lijstje van de rijkste mensen ter wereld prijkt - zou volgend jaar de eerste suborbitale ruimtevlucht voor betalende passagiers organiseren.